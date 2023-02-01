https://sputnikarabic.ae/20230201/السعودية-تظفر-رسميا-بتنظيم-كأس-آسيا-2027-فيديو-1073000223.html
السعودية تظفر رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027... فيديو
السعودية تظفر رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027... فيديو
فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رسميًا بحق تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027 وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T14:11+0000
2023-02-01T14:11+0000
2023-02-01T14:28+0000
السعودية
رياضة
كأس أمم آسيا 2027
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واستأثر الملف السعودي بالمنافسة بعد انسحاب الهند من استضافة كأس آسيا 2027، لتحصل المملكة على حق تنظيم البطولة الأهم في القارة ضمن التطور الكبير على الصعيد الرياضي الذي تشهده البلاد.وأزاحت لجنة "السعودية 2027" المعنية بالملف السعودي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027 الستار عن تصميمات الملاعب الجديدة، وكذلك تفاصيل تطوير ملاعب أخرى استعدادا لاستضافة البطولة.
السعودية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, رياضة, كأس أمم آسيا 2027
السعودية, رياضة, كأس أمم آسيا 2027
السعودية تظفر رسميا بتنظيم كأس آسيا 2027... فيديو
14:11 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 14:28 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
فازت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، رسميًا بحق تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2027 وذلك بعد قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
واستأثر الملف السعودي بالمنافسة بعد انسحاب الهند من استضافة كأس آسيا 2027، لتحصل المملكة على حق تنظيم البطولة الأهم في القارة ضمن التطور الكبير على الصعيد الرياضي الذي تشهده البلاد.
وتميز اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في المنامة بكثرة القرارات المفصلية ومن أهمها ما يتعلق بقبول الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا.
وظفرت السعودية بكأس آسيا في 3 مناسبات سابقة ولكن لم يسبق لها تنظيم البطولة على أرضها.
وأزاحت لجنة "السعودية
2027" المعنية بالملف السعودي لاستضافة بطولة كأس أمم آسيا 2027 الستار عن تصميمات الملاعب الجديدة، وكذلك تفاصيل تطوير ملاعب أخرى استعدادا لاستضافة البطولة.