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https://sputnikarabic.ae/20230201/السلطات-الأمريكية-تفتش-منزل-الرئيس-بايدن-في-ديلاوير-1073004451.html
السلطات الأمريكية تفتش منزل الرئيس بايدن في ديلاوير
السلطات الأمريكية تفتش منزل الرئيس بايدن في ديلاوير
بدأت سلطة تطبيق القانون الفيدرالية، اليوم الأربعاء، تفتيش المنزل الشاطئي للرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حسبما ذكر محامي الرئيس. 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T15:47+0000
2023-02-01T15:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
وثائق سرية
جو بايدن
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عملية البحث في ريهوبوث التي قال المحامي بوب باور إنها أجريت "بدعم وتعاون كامل من الرئيس" أعقبت عمليات بحث مماثلة كشفت عن عدد محدود من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنجتون وفي مقر مكتب سابق له في واشنطن العاصمة.تأتي هذه الخطوة في أحدث مرحلة لعملية تتبع الوثائق السرية المخزنة بشكل غير مناسب.وكان البيت الأبيض ومحامو الرئيس جو بايدن أعلنوا في 9 يناير/ كانون الثاني، العثور على وثائق سرية بمكتب الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه.وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق وسجلات سرية لمنزل ومكتب جو بايدن، والتي تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي خلال الفترة بين 2009 – 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما.
https://sputnikarabic.ae/20230201/إعلام-يتحدث-عن-إمكانية-لقاء-بايدن-مع-زيلينسكي-في-بولندا-1072942414.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, وثائق سرية, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, وثائق سرية, جو بايدن

السلطات الأمريكية تفتش منزل الرئيس بايدن في ديلاوير

15:47 GMT 01.02.2023
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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بدأت سلطة تطبيق القانون الفيدرالية، اليوم الأربعاء، تفتيش المنزل الشاطئي للرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير، حسبما ذكر محامي الرئيس.
عملية البحث في ريهوبوث التي قال المحامي بوب باور إنها أجريت "بدعم وتعاون كامل من الرئيس" أعقبت عمليات بحث مماثلة كشفت عن عدد محدود من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنجتون وفي مقر مكتب سابق له في واشنطن العاصمة.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
إعلام يتحدث عن إمكانية لقاء بايدن مع زيلينسكي في بولندا
07:59 GMT
تأتي هذه الخطوة في أحدث مرحلة لعملية تتبع الوثائق السرية المخزنة بشكل غير مناسب.
وكان البيت الأبيض ومحامو الرئيس جو بايدن أعلنوا في 9 يناير/ كانون الثاني، العثور على وثائق سرية بمكتب الرئيس في نوفمبر/ تشرين الثاني، قبل أن يعلنوا بعدها بأيام العثور على مجموعة ثانية من الوثائق في منزله في ديلاوير بعد تفتيشه.
وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كيفية وصول وثائق وسجلات سرية لمنزل ومكتب جو بايدن، والتي تعود لفترة توليه منصب نائب الرئيس الأمريكي خلال الفترة بين 2009 – 2017 في عهد الرئيس باراك أوباما.
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