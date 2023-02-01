https://sputnikarabic.ae/20230201/القنصلية-الروسية-في-اسطنبول-تواصل-عملها-بعد-تعليق-عمل-قنصليات-3-لدول-غربية-1072952060.html
القنصلية الروسية في إسطنبول تواصل عملها بعد تعليق عمل 4 قنصليات لدول غربية
القنصلية الروسية في إسطنبول تواصل عملها بعد تعليق عمل 4 قنصليات لدول غربية
أغلقت كل من قنصليات بريطانيا وألمانيا وهولندا والسويد في إسطنبول، اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الزوار والمراجعين تحت مزاعم وجود "أسباب أمنية"، فيما تعمل... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T10:36+0000
2023-02-01T10:36+0000
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وتواصل القنصلية الروسية في اسطنبول عملها بشكل طبيعي على خلفية تعليق عمل قنصليات 4 دول غربية دفعة واحدة بسبب مزاعم "التهديد المزعوم بوقوع هجوم إرهابي في وسط المدينة".وكانت القنصليات العامة التابعة لكل من هولندا وبريطانيا وألمانيا في اسطنبول قد أعلنت أنها أوقفت استقبال الزوار بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية في وسط المدينة.وحذرت السفارة الأمريكية في تركيا، يوم الاثنين في 30 يناير/ كانون الثاني، الأمريكيين من احتمال شن هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول في ثاني إخطار من نوعه خلال أربعة أيام بعد حوادث حرق المصحف في أوروبا.وقالت السفارة الأمريكية إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين" يمكن أن تحدث في المناطق التي يرتادها الغربيون، وخاصة أحياء بيوغلو وغالاتا وتقسيم والاستقلال، في المدينة.وأضافت أن السلطات التركية تحقق في الأمر.
https://sputnikarabic.ae/20230123/أردوغان-ليس-على-السويد-انتظار-موافقتنا-على-عضويتها-بالناتو-بعد-حرق-نسخة-من-القرآن-1072626621.html
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العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
العالم, روسيا, أخبار تركيا اليوم
القنصلية الروسية في إسطنبول تواصل عملها بعد تعليق عمل 4 قنصليات لدول غربية
10:36 GMT 01.02.2023 (تم التحديث: 11:07 GMT 01.02.2023) تابعنا عبر
أغلقت كل من قنصليات بريطانيا وألمانيا وهولندا والسويد في إسطنبول، اليوم الأربعاء، أبوابها أمام الزوار والمراجعين تحت مزاعم وجود "أسباب أمنية"، فيما تعمل القنصلية الروسية بشكل طبيعي بحسب تأكيدات البعثة الدبلوماسية الروسية لوكالة "سبوتنيك".
وتواصل القنصلية الروسية في اسطنبول عملها بشكل طبيعي على خلفية تعليق عمل قنصليات 4 دول غربية دفعة واحدة بسبب مزاعم "التهديد المزعوم بوقوع هجوم إرهابي في وسط المدينة".
وكانت القنصليات العامة التابعة لكل من هولندا وبريطانيا وألمانيا في اسطنبول قد أعلنت أنها أوقفت استقبال الزوار بسبب خطر وقوع هجمات إرهابية في وسط المدينة.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية الواقعة في شارع الاستقلال إن "القنصلية تواصل عملها كالمعتاد".
وحذرت السفارة الأمريكية في تركيا، يوم الاثنين في 30 يناير/ كانون الثاني، الأمريكيين من احتمال شن هجمات على الكنائس والمعابد اليهودية والبعثات الدبلوماسية في إسطنبول في ثاني إخطار من نوعه خلال أربعة أيام بعد حوادث حرق المصحف في أوروبا.
وقالت السفارة الأمريكية إن "هجمات انتقامية وشيكة محتملة من قبل الإرهابيين" يمكن أن تحدث في المناطق التي يرتادها الغربيون، وخاصة أحياء بيوغلو وغالاتا وتقسيم والاستقلال، في المدينة.
وأضافت
أن السلطات التركية تحقق في الأمر.