https://sputnikarabic.ae/20230201/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-تخصب-اليورانيوم-بنسبة-60--بمنشأة-فوردو-1073006819.html
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 % بمنشأة فوردو
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 % بمنشأة فوردو
أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، عن قلقه من تنفيذ إيران تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود النووي، فيما يتعلق بإنتاج... 01.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-01T16:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ولفت إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.جاء ذلك في تقرير سري للدول الأعضاء عبر فيه غروسي عن قلقه من تغيير غير معلن في الترابط بين مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو النووية.وجاء في التقرير أن "غروسي، قلق من أن إيران نفذت تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود النووي، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب دون إبلاغ الوكالة مسبقا.ويساهم تخصيب اليورانيوم بهذه النسبة في زيادة مخزون إيران من اليورانيوم، على خلاف ما تضمنه الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، الذي نص على ألا تزيد نسبة التخصيب عن 3.67 في المئة.وتخشى الولايات المتحدة وإسرائيل بصفة خاصة من امتلاك إيران سلاحا نوويا وتحاول الضغط على طهران بكل السبل الممكنة للحيلولة دون ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230130/نتنياهو-سنقوم-بكل-ما-بوسعنا-لمنع-إيران-من-امتلاك-سلاح-نووي-1072888459.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تخصب اليورانيوم بنسبة 60 % بمنشأة فوردو
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أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، عن قلقه من تنفيذ إيران تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود النووي، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم.
القاهرة - سبوتنيك
. ولفت إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو، حسبما ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء.
جاء ذلك في تقرير سري للدول الأعضاء عبر فيه غروسي عن قلقه من تغيير غير معلن في الترابط بين مجموعتين من أجهزة الطرد
المركزي المخصصة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% في منشأة فوردو النووية.
وجاء في التقرير أن "غروسي، قلق من أن إيران
نفذت تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود النووي، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب دون إبلاغ الوكالة مسبقا.
ويساهم تخصيب اليورانيوم
بهذه النسبة في زيادة مخزون إيران من اليورانيوم، على خلاف ما تضمنه الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية عام 2015، الذي نص على ألا تزيد نسبة التخصيب عن 3.67 في المئة.
وتخشى الولايات المتحدة وإسرائيل بصفة خاصة من امتلاك إيران سلاحا نوويا وتحاول الضغط على طهران بكل السبل الممكنة للحيلولة دون ذلك.