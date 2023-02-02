https://sputnikarabic.ae/20230202/الاتحاد-الأوروبي-يقدم-حزمة-مساعدات-بقيمة-296-مليون-يورو-للشعب-الفلسطيني-1073054819.html

الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 296 مليون يورو للشعب الفلسطيني

الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة مساعدات بقيمة 296 مليون يورو للشعب الفلسطيني

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن حزمة مساعدات مالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني بقيمة 296 مليون يورو. 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T20:35+0000

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2023-02-02T20:35+0000

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غزة - سبوتنيك. وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيان له، أن "حزمة المساعدات البالغة 199.2 مليون يورو ستدعم النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية خاصة المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والتحويلات الطبية ورواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية".وأشار البيان إلى أن المبلغ آنف الذكر يضاف إلى الدعم المالي الذي تم صرفه سابقا والبالغ 97 مليون يورو للأونروا والذي يتضمن 15 مليون يورو من آلية دعم الغذاء والصمود لمواجهة آثار الأزمة الأوكرانية على الأمن الغذائي وأسعار المواد الغذائية.وقال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف في تصريحاته خلال حفل التوقيع "على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لتقرير المصير والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزماً بحل الدولتين".وأضاف أن "وجود سلطة فلسطينية فعالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون هي عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن".وأشار بورغسدورف إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل المطالبة باحترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة.وبين أن البرنامج سيسهم بقيمة 30 مليون يورو في زيادة حجم مياه الشرب في قطاع غزة، حيث ما زالت كمية المياه ونوعيتها أقل من المعايير الدولية، مما يكمل الاستجابة الإنسانية.وفيما يتعلق بالسكان الفلسطينيين في القدس، فإن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغا بقيمة 12 مليون يورو لتلبية احتياجاتهم في القدس الشرقية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص الذي يغطي مجالات تتراوح من التعليم إلى الصحة؛ الإدماج الاجتماعي لتنمية القطاع الخاص؛ تمكين المجتمع لحقوق الإنسانكما سيقوم الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغ 5 ملايين يورو لمشاريع الوصول إلى العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية من أجل تعزيز المشاركة المدنية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين.وبموجب هذه الحزمة أيضا، سيدعم الاتحاد الأوروبي التراث الثقافي الفلسطيني ويعزز اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة من خلال برنامج بقيمة 3 ملايين يورو.

https://sputnikarabic.ae/20221006/الصحة-الفلسطينية-تستلم-مساعدات-إنسانية-من-تونس-1068679249.html

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