https://sputnikarabic.ae/20230202/الرباط-ومدريد-توقعان-24-اتفاقية-ومذكرة-تفاهم-في-ختام-أعمال-القمة-الإسبانية-المغربية-1073047325.html
الرباط ومدريد توقعان 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام أعمال القمة الإسبانية المغربية
الرباط ومدريد توقعان 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام أعمال القمة الإسبانية المغربية
شهدت أعمال القمة الإسبانية - المغربية، المنعقدة في الرباط، اليوم الخميس، توقيع الجانبين على 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الثنائي، والتنظيم، والبنى... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
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الرباط - سبوتنيك. أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في كلمة له خلال فعاليات القمة، أن عقد القمة المغربية - الإسبانية، يأتي في ظروف خاصة بعد زخم في مستوى العلاقات، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين يهدف إلى مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات.وأضاف أن "القمة الإسبانية - المغربية تهدف إلى التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".وأشار أخنوش إلى أن المغرب وإسبانيا، تمكنا من تعزيز سبل التعاون في مجالات الطاقة، في ظل الوضع الحالي الدولي المعقد.وأعرب سانشيز عن أمله في أن تنجح القمة في تحقيق الأهداف التي سعى إليها البلدان.وتشهد العلاقات بين المغرب وإسبانيا، زخما كبيرا، بعد اعتراف الحكومة الإسبانية، بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.
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أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
الرباط ومدريد توقعان 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في ختام أعمال القمة الإسبانية المغربية
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شهدت أعمال القمة الإسبانية - المغربية، المنعقدة في الرباط، اليوم الخميس، توقيع الجانبين على 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الثنائي، والتنظيم، والبنى التحتية والتعليم ومجالات أخرى.
الرباط - سبوتنيك
. أكد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في كلمة له خلال فعاليات القمة، أن عقد القمة المغربية - الإسبانية، يأتي في ظروف خاصة بعد زخم في مستوى العلاقات، لافتًا إلى أن التعاون بين البلدين يهدف إلى مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتعزيز العلاقات.
وأضاف أن "القمة الإسبانية - المغربية تهدف إلى التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".
وأشار أخنوش إلى أن المغرب وإسبانيا
، تمكنا من تعزيز سبل التعاون في مجالات الطاقة، في ظل الوضع الحالي الدولي المعقد.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إن "هناك شراكة جديدة لتعميق العلاقات، فمجتمعاتنا تطلب المزيد من التعاون والتكامل خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة".
وأعرب سانشيز عن أمله في أن تنجح القمة في تحقيق الأهداف التي سعى إليها البلدان.
وتشهد العلاقات بين المغرب وإسبانيا، زخما كبيرا، بعد اعتراف الحكومة الإسبانية، بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية.