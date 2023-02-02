https://sputnikarabic.ae/20230202/القوات-الروسية-تقطع-طرق-الإمداد-عن-أوغليدار-1073052051.html
القوات الروسية تقطع طرق الإمداد عن أوغليدار
القوات الروسية تقطع طرق الإمداد عن أوغليدار
قال إيغور كيماكوفسك، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه "تم قطع عدة طرق رئيسية في منطقة أوغليدار في الجمهورية، كان عبرها يتم إمداد القوات... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T18:32+0000
2023-02-02T18:32+0000
2023-02-02T18:32+0000
روسيا
رصد عسكري
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وقال كيماكوفسك في مقابلة على قناة "روسيا 1" اليوم الخميس: "دمرت قواتنا عدة طرق رئيسية في أوغليدار كان يتم عبرها نقل ذخيرة وقوة بشرية للعدو، رجالنا يتقدمون".وقال يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يوم أمس الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، تتحرك على طول الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أرتيوموفسك من مدينة تشاسوف يار.وذكر غاغين أن الطريق من تشاسوف يار إلى أرتيوموفسك، هو الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف عبره تزويد ودعم مجموعتها في أرتيوموفسك.وقال غاغين على الهواء لقناة "روسيا 24": "لقد أصبح (المسار المحدد) تحت السيطرة جزئيًا، وقد تم قصفه بالفعل على قوات العدو التي كانت تحمل المؤن، وأعتقد أنه لم يتبق سوى القليل قبل أن نسمع أنه قد تمت السيطرة بالفعل على الطريق، بل السيطرة على مدينة أرتيوموفسك كاملة".
https://sputnikarabic.ae/20230201/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تحكم-الطوق-حول-مدينة-أرتيوموفسك-1072943635.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تقطع طرق الإمداد عن أوغليدار
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قال إيغور كيماكوفسك، مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، إنه "تم قطع عدة طرق رئيسية في منطقة أوغليدار في الجمهورية، كان عبرها يتم إمداد القوات الأوكرانية بالآليات والقوى العاملة".
وقال كيماكوفسك في مقابلة على قناة "روسيا 1" اليوم الخميس: "دمرت قواتنا عدة طرق رئيسية في أوغليدار كان يتم عبرها نقل ذخيرة وقوة بشرية للعدو، رجالنا يتقدمون".
وقال يان غاغين، مساعد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يوم أمس الأربعاء، إن القوات المسلحة الروسية هاجمت طوابير من القوات الأوكرانية، تتحرك على طول الطريق السريع الوحيد المؤدي إلى أرتيوموفسك من مدينة تشاسوف يار.
وذكر غاغين أن الطريق من تشاسوف يار إلى أرتيوموفسك، هو الطريق الوحيد المتبقي الذي لا يزال بإمكان كييف عبره تزويد ودعم مجموعتها في أرتيوموفسك.
وقال غاغين
على الهواء لقناة "روسيا 24": "لقد أصبح (المسار المحدد) تحت السيطرة جزئيًا، وقد تم قصفه بالفعل على قوات العدو التي كانت تحمل المؤن، وأعتقد أنه لم يتبق سوى القليل قبل أن نسمع أنه قد تمت السيطرة بالفعل على الطريق، بل السيطرة على مدينة أرتيوموفسك كاملة".