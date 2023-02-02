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المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي
المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي
قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أو نصف نقطة مئوية) لترتفع من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة، وذلك للمرة الخامسة على... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T14:28+0000
2023-02-02T14:28+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركزي الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني أن "مجلس المحافظين قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، ويتوقع رفعها أكثر".وأضاف "في ضوء ضغوط التضخم الكامنة، يعتزم مجلس المحافظين رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مارس/ آذار".وتابع أنه "وفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.00 بالمئة و3.25 بالمئة و2.50 بالمئة على التوالي، اعتبارًا من 8 فبراير/ شباط 2023".يأتي قرار المركزي الأوروبي بعد نحو يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في أول اجتماعاته خلال 2023، لتصل إلى 4.75 بالمئة، وذلك بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على معدلات التضخم القياسية.وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.ويلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد منطقة اليورو في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة أسعار الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20230122/المركزي-الأوروبي--يعتزم-رفع-الفائدة-05-في-فبراير-ومارس-1072570426.html
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العالم, أخبار العالم الآن, سعر اليورو اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار العالم الآن, سعر اليورو اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا

المركزي الأوروبي يرفع معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الخامسة على التوالي

14:28 GMT 02.02.2023
© flickr.com / maveric2003البنك المركزي الأوروبي
البنك المركزي الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2023
© flickr.com / maveric2003
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قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (أو نصف نقطة مئوية) لترتفع من 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، من أجل كبح التضخم.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركزي الأوروبي، في بيان على موقعه الإلكتروني أن "مجلس المحافظين قرر رفع أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 50 نقطة أساس، ويتوقع رفعها أكثر".
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وأضاف "في ضوء ضغوط التضخم الكامنة، يعتزم مجلس المحافظين رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية في مارس/ آذار".
وتابع أنه "وفقًا لذلك، سيتم زيادة سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وأسعار الفائدة على تسهيل الإقراض الهامشي وتسهيلات الودائع إلى 3.00 بالمئة و3.25 بالمئة و2.50 بالمئة على التوالي، اعتبارًا من 8 فبراير/ شباط 2023".
يأتي قرار المركزي الأوروبي بعد نحو يوم من قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، في أول اجتماعاته خلال 2023، لتصل إلى 4.75 بالمئة، وذلك بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة في الفائدة خلال العام الماضي للسيطرة على معدلات التضخم القياسية.
وخلال العام الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس في أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوياته في نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.
ويلوح خطر حدوث ركود كبير في اقتصاد منطقة اليورو في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة أسعار الطاقة.
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