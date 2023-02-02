https://sputnikarabic.ae/20230202/سفير-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-يؤكد-أن-إسرائيل-مسؤولة-عن-هجوم-الطائرات-المسيرة-في-أصفهان-1073015495.html

سفير إيران لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم الطائرات المسيرة في أصفهان

سفير إيران لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل مسؤولة عن هجوم الطائرات المسيرة في أصفهان

قالت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، إن "التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرقي... 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T06:41+0000

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وأفادت وكالة مهر الإيرانية، بأن "مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، قال إن "التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان"، مضيفا أن "هذا الفعل يتعارض مع القانون الدولي ونحن ندينه".ووجه السفير الإيراني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن، احتجاجا على الأعمال العدائية للكيان الصهيوني والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول أوكراني حول الهجوم.ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة نفذت هجوم أصفهان"، مشيرًا إلى أن "نوع المسيّرة المستخدمة في الهجوم يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".كما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن "الغارة بالمسيرات في إيران نفذتها إسرائيل"، مؤكدين أن "ضربة أصفهان هي أول عملية إسرائيلية داخل إيران في فترة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الجديدة".ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية هي الأخرى، عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها إن "هجوم الطائرات من دون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحا هائلا"، مضيفةً أن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".من جهتها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن "الطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران"، على حد قولها.

https://sputnikarabic.ae/20230201/من-أين-انطلق-هجوم-أصفهان-وكيف-يمكن-أن-تتسلل-المسيرات-إلى-منشآت-إيرانية-حساسة؟-1072995679.html

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