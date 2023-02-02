https://sputnikarabic.ae/20230202/موسكو-ومينسك-تبدءان-تنفيذ-3-برامج-دفاعية-في-عام-2023-1073035721.html
موسكو ومينسك تبدآن تنفيذ 3 برامج دفاعية في عام 2023
موسكو ومينسك تبدآن تنفيذ 3 برامج دفاعية في عام 2023
صرح السكرتير العام لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، دميتري ميزينتسيف، بأنه في عام 2023، تعتزم مينسك وموسكو البدء في تنفيذ ثلاثة برامج حليفة في مجال الدفاع... 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T12:18+0000
2023-02-02T12:18+0000
2023-02-02T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ميزينتسيف في اجتماع مع ممثلي الدولة: "نحن مقتنعون بأننا سنكون قادرين على تنفيذ أربعة برامج أخرى، ثلاثة منها مكرسة لقضايا الدفاع، أحدها مكرس لأمن الحدود، والآخران لدعم البنية التحتية للتجمع الإقليمي لقوات الدولة المتحدة".وأوضح أن أهمية البرامج في مجال الأمن ترجع أيضا إلى حقيقة أن "الضغط على بلداننا أصبح غير مسبوق، والوضع العسكري والسياسي في منطقة أوروبا الشرقية قد تغير وتعقد بشكل ملحوظ، نحن بحاجة فقط إلى أن نكون أقوى".وأضاف ميزينتسيف أن البرنامج الرابع للاتحاد، الذي من المقرر إطلاقه هذا العام، هو برنامج مدني مخصص لدراسة الفيروسات. في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقّع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، مرسوم اندماج الدولتين في دولة متحدة. ويصادق المرسوم على جميع البرامج النقابية البالغ عددها 28، بالإضافة إلى التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة المتحدة للفترة 2021-2023.
https://sputnikarabic.ae/20230126/روسيا-وبيلاروسيا-تجريان-مناورات-جوية-تكتيكية-مشتركة-على-أراضي-الدولتين-1072725927.html
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روسيا
موسكو ومينسك تبدآن تنفيذ 3 برامج دفاعية في عام 2023
12:18 GMT 02.02.2023 (تم التحديث: 12:20 GMT 02.02.2023) تابعنا عبر
صرح السكرتير العام لدولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، دميتري ميزينتسيف، بأنه في عام 2023، تعتزم مينسك وموسكو البدء في تنفيذ ثلاثة برامج حليفة في مجال الدفاع والأمن في مواجهة ضغوط الغرب، وتفاقم الوضع العسكري والسياسي في أوروبا الشرقية.
وقال ميزينتسيف في اجتماع مع ممثلي الدولة: "نحن مقتنعون بأننا سنكون قادرين على تنفيذ أربعة برامج أخرى، ثلاثة منها مكرسة لقضايا الدفاع، أحدها مكرس لأمن الحدود، والآخران لدعم البنية التحتية للتجمع الإقليمي لقوات الدولة المتحدة
".
وأوضح أن أهمية البرامج في مجال الأمن ترجع أيضا إلى حقيقة أن "الضغط على بلداننا أصبح غير مسبوق، والوضع العسكري والسياسي في منطقة أوروبا الشرقية قد تغير وتعقد بشكل ملحوظ، نحن بحاجة فقط إلى أن نكون أقوى".
وأضاف ميزينتسيف أن البرنامج الرابع للاتحاد، الذي من المقرر إطلاقه هذا العام، هو برنامج مدني مخصص لدراسة الفيروسات.
في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، وقّع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين وبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، مرسوم اندماج الدولتين في دولة متحدة. ويصادق المرسوم على جميع البرامج النقابية البالغ عددها 28، بالإضافة إلى التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة المتحدة للفترة 2021-2023.