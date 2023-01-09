https://sputnikarabic.ae/20230109/ميزنتسيف-يكشف-عن-مرحلة-جديدة-من-الاندماج-بين-روسيا-وبيلاروسيا-1072078452.html
ميزنتسيف يكشف عن مرحلة جديدة من الاندماج بين روسيا وبيلاروسيا
ميزنتسيف يكشف عن مرحلة جديدة من الاندماج بين روسيا وبيلاروسيا
صرح الأمين العام للدولة المتحدة (روسيا وبيلاروسيا) دميتري ميزنتسيف بأنه تم تنفيذ قرارات العام الماضي التي حددت انتقال روسيا وبيلاروسيا إلى مرحلة جديدة من... 09.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-09T10:11+0000
2023-01-09T10:11+0000
2023-01-09T10:11+0000
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
تعاون
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وقال ميزنتسيف "لقد كان العام الماضي ناجحًا للغاية في تنفيذ القرار التاريخي الذي اتخذتموه أنتم، رئيس بيلاروسيا وروسيا ، في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي والذي حدد مرحلة جديدة بشكل أساسي من التكامل الاقتصادي. طوال فترة معاهدة الاتحاد بأكملها، لم يكن هناك ببساطة أي وضع موضوعي لمهام الحكومات والإدارات الجمهورية والفيدرالية".وبحسبه، فإن ممارسة تنفيذ برامج الدولة المتحدة وتمويلها من ميزانية الاتحاد لم تفقد أهميتها على الإطلاق. على العكس من ذلك، في ظروف الضغوط الخارجية الشديدة ، التي توجد فيها الآن بيلاروسيا وروسيا، فإن دور البرامج النقابية والاستجابة المشتركة للتحديات التكنولوجية لهما أهمية خاصة، لا سيما في مجال استبدال الواردات، مما يضمن تنافسية الدول الأعضاء.في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين ووبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مرسوم اندماج الدولتين في دولة متحدة. ويصادق المرسوم على جميع البرامج النقابية البالغ عددها 28، بالإضافة إلى التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة المتحدة للفترة 2021-2023.
https://sputnikarabic.ae/20230104/لوكاشينكو-يوقع-مرسوما-بشأن-تعديل-اتفاقية-أسعار-الغاز-الطبيعي-مع-روسيا-1071911713.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, تعاون
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, تعاون
ميزنتسيف يكشف عن مرحلة جديدة من الاندماج بين روسيا وبيلاروسيا
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صرح الأمين العام للدولة المتحدة (روسيا وبيلاروسيا) دميتري ميزنتسيف بأنه تم تنفيذ قرارات العام الماضي التي حددت انتقال روسيا وبيلاروسيا إلى مرحلة جديدة من التكامل.
وقال ميزنتسيف "لقد كان العام الماضي ناجحًا للغاية في تنفيذ القرار التاريخي الذي اتخذتموه أنتم، رئيس بيلاروسيا وروسيا ، في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي والذي حدد مرحلة جديدة بشكل أساسي من التكامل الاقتصادي. طوال فترة معاهدة الاتحاد بأكملها، لم يكن هناك ببساطة أي وضع موضوعي لمهام الحكومات والإدارات الجمهورية والفيدرالية".
وبحسبه، فإن ممارسة تنفيذ برامج الدولة المتحدة وتمويلها من ميزانية الاتحاد لم تفقد أهميتها على الإطلاق. على العكس من ذلك، في ظروف الضغوط الخارجية الشديدة ، التي توجد فيها الآن بيلاروسيا وروسيا، فإن دور البرامج النقابية والاستجابة المشتركة للتحديات التكنولوجية لهما أهمية خاصة، لا سيما في مجال استبدال الواردات، مما يضمن تنافسية الدول الأعضاء.
في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وقع رئيسا روسيا فلاديمير بوتين ووبيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو مرسوم اندماج الدولتين في دولة متحدة. ويصادق المرسوم على جميع البرامج النقابية البالغ عددها 28، بالإضافة إلى التوجيهات الرئيسية لتنفيذ أحكام معاهدة إنشاء الدولة المتحدة للفترة 2021-2023.