https://sputnikarabic.ae/20230202/موقع-عبري-إسرائيل-تعيد-النظر-في-سياستها-بشأن-تصدير-الأسلحة-إلى-أوكرانيا-1073047931.html
موقع عبري: إسرائيل تعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
موقع عبري: إسرائيل تعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية ستعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا. 02.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-02T16:18+0000
2023-02-02T16:18+0000
2023-02-02T16:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
روسيا
تصدير السلاح
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734943_0:0:3205:1802_1920x0_80_0_0_3d41e6afd5602fc88ace4472202ed96f.jpg
ذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا والأزمة الأوكرانية بوجه عام.ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية وأعضاء كونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يمارسون ضغوطا كبيرة على إسرائيل بهدف تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ، إلا أن تل أبيب رفضت هذه المطالب تخوفا من توتر بينها وبين روسيا.وأوضح المسؤولون أن هناك تيارا في الجيش وأجهزة الاستخبارات العسكرية "أمان" يعتقدون أن على بلادهم تغيير سياستها وإمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية بشكل لا يؤدي إلى توتر مع روسيا خلال أزمتها مع كييف، وأنه من الممكن الموافقة على نقل تلك الأسلحة عبر دولة ثالثة.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.وأضاف نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.وأوضح أنه رغم إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا.وتابع: "لا تريد إسرائيل إثارة غضب روسيا عندما يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بضرب أهداف في سوريا"، كاشفا أن واشنطن نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا.وأشار إلى أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.كما أكد أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة، وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20221022/نتنياهو-إذا-انتخبت-رئيسا-للوزراء-سأبحث-إمكانية-إمداد-أوكرانيا-بالسلاح-1069349395.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734943_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_8870858da8fc50c3fc31d95dd6a5db9b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار أوكرانيا, روسيا, تصدير السلاح
إسرائيل, أخبار أوكرانيا, روسيا, تصدير السلاح
موقع عبري: إسرائيل تعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية ستعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.
ذكر الموقع
الإلكتروني العبري "واللا"، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد النظر في سياستها بشأن تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا والأزمة الأوكرانية بوجه عام.
ونقل الموقع العبري عن مسؤولين إسرائيليين أن الإدارة الأمريكية وأعضاء كونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري يمارسون ضغوطا كبيرة على إسرائيل بهدف تزويد أوكرانيا
بأنظمة دفاعية مضادة للصواريخ، إلا أن تل أبيب رفضت هذه المطالب تخوفا من توتر بينها وبين روسيا.
وأوضح المسؤولون أن هناك تيارا في الجيش وأجهزة الاستخبارات العسكرية "أمان" يعتقدون أن على بلادهم تغيير سياستها وإمداد أوكرانيا بمساعدات عسكرية بشكل لا يؤدي إلى توتر مع روسيا خلال أزمتها مع كييف، وأنه من الممكن الموافقة على نقل تلك الأسلحة عبر دولة ثالثة.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي
، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إنه يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى كييف، كما أبدى استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أمريكية لمزيد من المشاركة النشطة.
وأضاف
نتنياهو في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي إن إن"، أنه منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، تقوم إسرائيل بعمل توازن دبلوماسي في العلاقات مع موسكو.
وأوضح أنه رغم إدانة إسرائيل للعملية العسكرية الروسية الخاصة، وإرسال مساعدات بشكل منتظم إلى أوكرانيا.
22 أكتوبر 2022, 14:43 GMT
وتابع: "لا تريد إسرائيل
إثارة غضب روسيا عندما يقوم سلاح الجو الإسرائيلي بضرب أهداف في سوريا"، كاشفا أن واشنطن نقلت مخزوناً من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا.
وحول ما إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي بلاده من الهجمات الجوية، أجاب: "حسناً، أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".
وأشار إلى أنه طُلب منه التوسط بشكل غير رسمي بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة.
كما أكد أنه مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة، وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة، وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".
يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، تؤكد أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا
ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.