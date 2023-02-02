https://sputnikarabic.ae/20230202/وكالة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-تفسير-مفتش-الوكالة-الدولية-حول-منشأة-فوردو-لم-يكن-صائبا-1073032772.html

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: تفسير مفتش الوكالة الدولية حول منشأة "فوردو" لم يكن صائبا

وكالة الطاقة الذرية الإيرانية: تفسير مفتش الوكالة الدولية حول منشأة "فوردو" لم يكن صائبا

أكد إيران، اليوم الخميس، أن "موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير من أنشطتها النووية لم يكن صائبا". 02.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-02T11:42+0000

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وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن "تفسير مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية كان غير صائب، لكنه أبلغ الوكالة به"، مضيفا: "قدمنا على الفور التفسير للوكالة في اليوم نفسه"، حسب وكالة نور نيوز الإيرانية.وأضاف: "موقف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، إثر تقرير خاطئ تم تصحيحه من قبل مفتش الوكالة حول منشأة "فوردو" مدعاة للاسف الشديد".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أعرب عن قلقه إزاء تنفيذ إيران تغييرا جوهريا في معلومات تصميم منشأة فوردو لتخصيب الوقود، فيما يتعلق بإنتاج اليورانيوم، لافتًا إلى أنه يتم تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة في المنشأة.من جانبه، قال متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن معلومات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي التي أشار فيها إلى أن إيران تخصب اليورانيوم في منشأة فوردو بنسبة تصل إلى 60 في المئة ليست محدثة.وأكد كمالوندي، في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية: "رددنا على رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية استخدام منشأة فورد النووية، ومعلومات السيد غروسي، نعتقد أنها معلومات لم يتم تحديثها".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230201/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إيران-تخصب-اليورانيوم-بنسبة-60--بمنشأة-فوردو-1073006819.html

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