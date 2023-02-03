https://sputnikarabic.ae/20230203/رئيس-وزراء-باكستان-نعيش-أوقات-عصيبة-بسبب-بعثة-صندوق-النقد--1073071304.html
رئيس وزراء باكستان: نعيش أوقاتا عصيبة بسبب بعثة صندوق النقد
رئيس وزراء باكستان: نعيش أوقاتا عصيبة بسبب بعثة صندوق النقد
قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن بلاده تعيش أوقات عصيبة بسبب صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق باستئناف تمويل معلق ضمن خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T12:39+0000
2023-02-03T12:39+0000
2023-02-03T12:44+0000
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ونقلت شبكة "سي إن بي سي عربية" عن شريف، قوله: "وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره، فكما تعلمون، بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، ولهذا نعيش وقتا عصيبا"، مشيرًا إلى أن "الموارد تنفد، وأن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية".يذكر أن بعثة الصندوق النقد الدولي تزور باكستان حاليا لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاجها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، الهادف إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات.في هذا السياق، حصلت باكستان على حزمة إنقاذ مالي تقدر بـ 6.5 مليار دولار من صندوق النقد، ويزور وفد من المؤسسة باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل 2.5 مليار دولار لم يتم صرفها بعد.وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أن إسلام أباد تأمل ألا تتدخل دول ثالثة في تجارة النفط بين روسيا وباكستان.وأشار الوزير زرداري إلى أن باكستان "تواصل إجراء مفاوضات نشطة حول التعاون في قطاع الطاقة بين باكستان وروسيا، وكما تعلمون أن باكستان تواجه أزمة طاقة خطيرة، ولدينا العديد من المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات المستوردة".وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أتوقع تقدما جيدا في مناقشاتنا بين روسيا وباكستان حول موضوع الطاقة".
https://sputnikarabic.ae/20230127/باكستان-تبدأ-استيراد-النفط-الروسي-في-أبريل-1072776134.html
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أخبار العالم الآن, باكستان, روسيا, صندوق النقد الدولي, أسعار النفط اليوم
أخبار العالم الآن, باكستان, روسيا, صندوق النقد الدولي, أسعار النفط اليوم
رئيس وزراء باكستان: نعيش أوقاتا عصيبة بسبب بعثة صندوق النقد
12:39 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
قال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن بلاده تعيش أوقات عصيبة بسبب صندوق النقد الدولي خاصة فيما يتعلق باستئناف تمويل معلق ضمن خطة إنقاذ بقيمة 6.5 مليار دولار.
ونقلت شبكة
"سي إن بي سي عربية" عن شريف، قوله: "وضعنا الاقتصادي لا يمكن تصوره، فكما تعلمون، بعثة صندوق النقد الدولي موجودة في باكستان، ولهذا نعيش وقتا عصيبا"، مشيرًا إلى أن "الموارد تنفد، وأن باكستان في الوقت الحالي تواجه أزمة اقتصادية".
يذكر أن بعثة الصندوق النقد الدولي تزور باكستان حاليا لمناقشة تدابير ضبط الأوضاع المالية التي تحتاجها المؤسسة من البلاد لإصدار المراجعة التاسعة لبرنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، الهادف إلى مساعدة البلدان التي تواجه أزمات في ميزان المدفوعات.
في هذا السياق، حصلت باكستان على حزمة إنقاذ مالي تقدر بـ 6.5 مليار دولار من صندوق النقد، ويزور وفد من المؤسسة باكستان لاستئناف المحادثات المتوقفة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني من أجل 2.5 مليار دولار لم يتم صرفها بعد.
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، أن إسلام أباد تأمل ألا تتدخل دول ثالثة في تجارة النفط بين روسيا وباكستان
.
وأشار الوزير زرداري إلى أن باكستان "تواصل إجراء مفاوضات نشطة حول التعاون في قطاع الطاقة بين باكستان وروسيا، وكما تعلمون أن باكستان تواجه أزمة طاقة خطيرة، ولدينا العديد من المشاكل المرتبطة بارتفاع أسعار الهيدروكربونات المستوردة".
وقال وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "أتوقع تقدما جيدا في مناقشاتنا بين روسيا وباكستان حول موضوع الطاقة".