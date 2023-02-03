عربي
https://sputnikarabic.ae/20230203/-المالكي-يعلن-تلقيه-دعوة-لزيارة-موسكو-من-لافروف-1073061757.html
المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو من لافروف
المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو من لافروف
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T08:22+0000
2023-02-03T08:22+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048886887_0:0:2229:1254_1920x0_80_0_0_94f4d48fb67098cf186b74635b363d61.jpg
رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "دعاني الوزير سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو".وأشار المالكي إلى أنه يسعد دائما للقاء لافروف وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.وأضاف المالكي: "دعونا نرى متى ستتم هذه (الزيارة). أفكر في زيارة موسكو للقاء زميلي (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، ربما خلال الشهرين المقبلين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حثّ في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات".يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
https://sputnikarabic.ae/20230201/مبادرة-مصرية-جديدة-هل-تنجح-في-وقف-التصعيد-بين-إسرائيل-وفلسطين-1073001899.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048886887_197:0:2125:1446_1920x0_80_0_0_47d196cd2d73d1b01f31a03874877449.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو من لافروف

08:22 GMT 03.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو.
رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "دعاني الوزير سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو".
وأشار المالكي إلى أنه يسعد دائما للقاء لافروف وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأضاف المالكي: "دعونا نرى متى ستتم هذه (الزيارة). أفكر في زيارة موسكو للقاء زميلي (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، ربما خلال الشهرين المقبلين".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حثّ في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.
قوات إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.02.2023
مبادرة مصرية جديدة… هل تنجح في وقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين؟
1 فبراير, 15:02 GMT
وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".
وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات".
يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:25 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала