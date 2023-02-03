https://sputnikarabic.ae/20230203/-المالكي-يعلن-تلقيه-دعوة-لزيارة-موسكو-من-لافروف-1073061757.html
المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو من لافروف
المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو من لافروف
أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T08:22+0000
2023-02-03T08:22+0000
2023-02-03T08:22+0000
روسيا
العالم العربي
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رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "دعاني الوزير سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو".وأشار المالكي إلى أنه يسعد دائما للقاء لافروف وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.وأضاف المالكي: "دعونا نرى متى ستتم هذه (الزيارة). أفكر في زيارة موسكو للقاء زميلي (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، ربما خلال الشهرين المقبلين".وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حثّ في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة. وقالت الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات".يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.
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روسيا, العالم العربي
المالكي يعلن تلقيه دعوة لزيارة موسكو من لافروف
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أعلن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أنه تلقى دعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة موسكو.
رام الله - سبوتنيك. وقال المالكي لوكالة "سبوتنيك": "دعاني الوزير سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية لزيارة موسكو".
وأشار المالكي إلى أنه يسعد دائما للقاء لافروف وتبادل وجهات النظر ومناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.
وأضاف المالكي: "دعونا نرى متى ستتم هذه (الزيارة). أفكر في زيارة موسكو للقاء زميلي (وزير الخارجية الروسي) سيرغي لافروف، ربما خلال الشهرين المقبلين".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد حثّ في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.
وقالت الخارجية الروسية
، في بيان، اليوم الأحد، إن "لافروف أجرى يومي 28 و29 كانون الثاني/ يناير، محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وحث نظيريه على تحمل أقصى قدر من المسؤولية، ومنع أي أعمال يمكن أن تؤدي لتدهور الوضع".
وشدد لافروف على "ضرورة استئناف جهود الرباعية للوسطاء الدوليين لاستئناف المفاوضات
".
يذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أكد في وقت سابق، على أهمية الدور الروسي تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن موسكو لم تقصر تجاه مسؤوليتها كدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن لمحاولات حلحلة الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي.