https://sputnikarabic.ae/20230204/الداخلية-العراقية-التظاهر-حق-دستوري-وتأمين-أي-تظاهرة-مرخصة-واجب-1073108439.html
الداخلية العراقية: التظاهر حق دستوري وتأمين أي تظاهرة مرخصة واجب
الداخلية العراقية: التظاهر حق دستوري وتأمين أي تظاهرة مرخصة واجب
وصفت وزارة الداخلية في العراق التظاهرات بأنها حق كفله الدستور وأنه يجب تأمين أي تظاهرة مرخصة. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:20+0000
2023-02-04T20:20+0000
2023-02-04T20:20+0000
أخبار العراق اليوم
تظاهرة
الدستور العراقي
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جاء هذا في بيان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن وزير الداخلية ترأس اجتماعا بمقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع جميع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات.وشدد بيان وزارة الداخلية على ضرورة التعاون والتعامل الحسن مع كافة المواطنين.وقال البيان إن التظاهر حق يكفله دستور البلاد، مؤكدا على ضرورة تأمين أي تظاهرة مرخصة وفق القانون وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمحتجين.وعبر الوزير عن استعداده لدعم جميع ضباط ومنتسبي قوات حفظ القانون وتوفير احتياجاتهم وطلباتهم وحل كافة مشكلاتهم وإكمال متطلبات عملهم الإدارية واللوجستية وغيرها.
https://sputnikarabic.ae/20230115/وزير-الداخلية-العراقي-حدودنا-خط-أحمر-ونسيطر-على-ملف-داعش-1072309041.html
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أخبار العراق اليوم, تظاهرة, الدستور العراقي
أخبار العراق اليوم, تظاهرة, الدستور العراقي
الداخلية العراقية: التظاهر حق دستوري وتأمين أي تظاهرة مرخصة واجب
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وصفت وزارة الداخلية في العراق التظاهرات بأنها حق كفله الدستور وأنه يجب تأمين أي تظاهرة مرخصة.
جاء هذا في بيان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال البيان إن وزير الداخلية ترأس اجتماعا بمقر وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مع جميع آمري قوات حفظ القانون في بغداد والمحافظات.
وشدد بيان وزارة الداخلية
على ضرورة التعاون والتعامل الحسن مع كافة المواطنين.
وقال البيان إن التظاهر حق يكفله دستور البلاد، مؤكدا على ضرورة تأمين أي تظاهرة مرخصة وفق القانون وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة للمحتجين.
وعبر الوزير عن استعداده لدعم جميع ضباط ومنتسبي قوات حفظ القانون وتوفير احتياجاتهم وطلباتهم وحل كافة مشكلاتهم وإكمال متطلبات عملهم الإدارية واللوجستية وغيرها.