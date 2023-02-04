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https://sputnikarabic.ae/20230204/بايدن-يعمل-بوصية-البنتاغون-بعدم-إسقاط-المنطاد-الصيني-خشية-تسببه-بخطر-للناس-1073085916.html
بايدن يعمل بوصية البنتاغون بعدم إسقاط المنطاد الصيني خشية تسببه بخطر للناس
بايدن يعمل بوصية البنتاغون بعدم إسقاط المنطاد الصيني خشية تسببه بخطر للناس
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد... 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T01:00+0000
2023-02-04T01:00+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت جان بيير في إفادة صحافية: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لبايدن.وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.وفي السياق، قال مسؤول عسكري أمريكي إن الهدف من المنطاد هو التجسس، ومساره يمر فوق عدد من المواقع الحساسة؛ لكنه أشار إلى أن تأثيره محدود في جمع المعلومات الاستخبارية.كما ذكر أن وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أوصيا بعدم اتخاذ إجراء عسكري بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أوضح لنظيره الصيني أن دخول المنطاد إلى الأراضي الأمريكية هو انتهاك للسيادة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن أن بلاده واثقة من كون المنطاد الصيني يستخدم لأغراض التجسس، وفق تعبيره.وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن أوضح لنظيره الصيني أنه لن يكون من المناسب زيارة بكين في الوقت الحالي في ظل قضية المنطاد، معتبرا وجوده في الأجواء الأمريكية عملا غير مسؤول وانتهاكا واضحا لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي.وأضاف بيان الخارجية أن بلينكن أكد لنظيره الصيني أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، كما أكد كذلك أنه سيكون على استعداد لزيارة بكين بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.وردت بكين بأن المنطاد الذي شوهد في المجال الجوي الأمريكي "مدني وخرج عن مساره".كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين تتحقق من موضوع المنطاد الذي أثاره مسؤولون أمريكيون.وأضافت ماو أن التخمين لا يفضي إلى الحل المناسب، داعية إلى أن يعمل الجانبان معا بهدوء وحذر في مسألة المنطاد.وأكدت الخارجية الصينية أن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبا العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبا العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يعمل بوصية البنتاغون بعدم إسقاط المنطاد الصيني خشية تسببه بخطر للناس

01:00 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت جان بيير في إفادة صحافية: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".
وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض، على أن سلامة المواطنين أولوية قصوى بالنسبة لبايدن.
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وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.
وفي السياق، قال مسؤول عسكري أمريكي إن الهدف من المنطاد هو التجسس، ومساره يمر فوق عدد من المواقع الحساسة؛ لكنه أشار إلى أن تأثيره محدود في جمع المعلومات الاستخبارية.
كما ذكر أن وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي أوصيا بعدم اتخاذ إجراء عسكري بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.
وبدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أوضح لنظيره الصيني أن دخول المنطاد إلى الأراضي الأمريكية هو انتهاك للسيادة، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكوري الجنوبي في واشنطن أن بلاده واثقة من كون المنطاد الصيني يستخدم لأغراض التجسس، وفق تعبيره.
وأكدت الخارجية الأمريكية في بيان أن بلينكن أوضح لنظيره الصيني أنه لن يكون من المناسب زيارة بكين في الوقت الحالي في ظل قضية المنطاد، معتبرا وجوده في الأجواء الأمريكية عملا غير مسؤول وانتهاكا واضحا لسيادة الولايات المتحدة والقانون الدولي.
وأضاف بيان الخارجية أن بلينكن أكد لنظيره الصيني أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدبلوماسية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة، كما أكد كذلك أنه سيكون على استعداد لزيارة بكين بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.
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أمس, 20:55 GMT
وردت بكين بأن المنطاد الذي شوهد في المجال الجوي الأمريكي "مدني وخرج عن مساره".
كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ أن بكين تتحقق من موضوع المنطاد الذي أثاره مسؤولون أمريكيون.
وأضافت ماو أن التخمين لا يفضي إلى الحل المناسب، داعية إلى أن يعمل الجانبان معا بهدوء وحذر في مسألة المنطاد.
وأكدت الخارجية الصينية أن الصين دولة مسؤولة وتلتزم بالقوانين الدولية، وليست لديها النية لانتهاك أراضي أي دولة أو مجالها الجوي.
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