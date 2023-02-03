https://sputnikarabic.ae/20230203/الصين-عن-رصد-أمريكا-منطاد-التجسس-نأمل-أن-يتم-التعامل-مع-الأمر-بهدوء-وحكمة-1073066749.html
الصين عن رصد أمريكا "منطاد التجسس": نأمل أن يتم التعامل مع الأمر بهدوء وحكمة
الصين عن رصد أمريكا "منطاد التجسس": نأمل أن يتم التعامل مع الأمر بهدوء وحكمة
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنّها تتحقق مما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية من رصد "منطاد تجسس" صيني فوق أراضيها. 03.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-03T09:58+0000
2023-02-03T09:58+0000
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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في إفادة صحفية، إن "التكهنات والضجيج"، لن يفضيا إلى توضيح الحقائق.وتابعت: "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما بشكل صارم بالقوانين الدولية، وليس لديها أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة".يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة.وحسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحفيين، بأنه بناء على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين إسقاط المنطاد.لكنهم وجدوا بأن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، لذلك قرروا عدم إسقاطه.ووفقا للمسؤول، فإن المنطاد حلّق فوق شمال غربي الولايات المتحدة، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض.وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، أنه من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة، مشيراً إلى أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي "قبل يومين".كما أوضح أن الاستخبارات الأمريكية كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة.
https://sputnikarabic.ae/20230203/خبير-يكشف-عن-تاثير-حادثة-منطاد-الاستطلاع-الصيني-على-أنظمة-الدفاع-الأمريكية-1073065373.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, البنتاغون الأمريكي
الصين عن رصد أمريكا "منطاد التجسس": نأمل أن يتم التعامل مع الأمر بهدوء وحكمة
09:58 GMT 03.02.2023 (تم التحديث: 10:00 GMT 03.02.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أنّها تتحقق مما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية من رصد "منطاد تجسس" صيني فوق أراضيها.
وقالت
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج في إفادة صحفية، إن "التكهنات والضجيج"، لن يفضيا إلى توضيح الحقائق.
وأضافت: "نتحقق من صحة الحادث، ونأمل أن يتمكن كلا الجانبين من التعامل مع الأمر بهدوء وحكمة".
وتابعت: "الصين دولة مسؤولة وتلتزم دائما بشكل صارم بالقوانين الدولية، وليس لديها أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة".
يأتي ذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أنها تتعقب منطاد تجسس صينيا
يحلق عاليا فوق الولايات المتحدة.
وحسبما صرح مسؤول دفاعي كبير للصحفيين، بأنه بناء على طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بحث وزير الدفاع لويد أوستن وكبار المسؤولين العسكريين إسقاط المنطاد.
لكنهم وجدوا بأن ذلك قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر، لذلك قرروا عدم إسقاطه.
ووفقا للمسؤول، فإن المنطاد حلّق فوق شمال غربي الولايات المتحدة
، حيث توجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض.
وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم كشف هويته، أنه من الواضح أن القصد من هذا المنطاد هو المراقبة
، ومساره الحالي يقوده فوق عدد من المواقع الحساسة، مشيراً إلى أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي "قبل يومين".
كما أوضح أن الاستخبارات الأمريكية كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة.