https://sputnikarabic.ae/20230204/بعد-صعقه-سياتل-الأمريكي-الأهلي-يواجه-ريال-مدريد-في-نصف-نهائي-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1073107643.html
بعد صعقه سياتل الأمريكي... الأهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية... فيديو
بعد صعقه سياتل الأمريكي... الأهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية... فيديو
تغلب النادي الأهلي المصري على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية 2022، وذلك بهدف للا شيء. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T20:00+0000
2023-02-04T20:00+0000
2023-02-04T20:00+0000
مجتمع
مصر
نادي الأهلي
أخبار نادي ريال مدريد
الوداد المغربي
دوري أبطال أفريقيا
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جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، بعدما تسيد الفريق الأمريكي الشوط الأول، فيما تسيد نظيره المصري الشوط الثاني، ليخرج الأهلي منتصرا بالمباراة.ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي المصري، وصيف بطل القارة الأفريقية (الوداد البيضاوي المغربي) في الدور قبل النهائي مع نظيره الإسباني ريال مدريد بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.وكان النادي المصري قد تغلب في مباراته السابقة على فريق نيو أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، والتي أهلت بدورها النادي الأهلي لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, نادي الأهلي, أخبار نادي ريال مدريد, الوداد المغربي, دوري أبطال أفريقيا
مصر, نادي الأهلي, أخبار نادي ريال مدريد, الوداد المغربي, دوري أبطال أفريقيا
بعد صعقه سياتل الأمريكي... الأهلي يواجه ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية... فيديو
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تغلب النادي الأهلي المصري على حساب سياتل ساوندرز الأمريكي، في المباراة التي جمعتهما ضمن دور ربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية 2022، وذلك بهدف للا شيء.
جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب محمد مجدي أفشة، في الدقيقة الـ 88 من عمر المباراة، بعدما تسيد الفريق الأمريكي الشوط الأول، فيما تسيد نظيره المصري الشوط الثاني، ليخرج الأهلي منتصرا بالمباراة.
ومن المقرر أن يلعب النادي الأهلي المصري
، وصيف بطل القارة الأفريقية (الوداد البيضاوي المغربي) في الدور قبل النهائي مع نظيره الإسباني ريال مدريد
بطل أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.
وكان النادي المصري قد تغلب في مباراته السابقة على فريق نيو أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي، والتي أهلت بدورها النادي الأهلي لملاقاة سياتل ساوندرز الأمريكي في دور ربع النهائي لكأس العالم لكرة القدم.