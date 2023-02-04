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https://sputnikarabic.ae/20230204/سبيس-إكس-تصبح-جزءا-من-عقد-لـناسا-بقيمة-100-مليون-دولار-1073091763.html
‏"سبيس إكس" تصبح جزءا من عقد لـ"ناسا" بقيمة 100 مليون دولار
‏"سبيس إكس" تصبح جزءا من عقد لـ"ناسا" بقيمة 100 مليون دولار
أصبحت شركة تصنيع الصواريخ "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، جزءا من عقد تابع لوكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار. 04.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-04T11:18+0000
2023-02-04T11:18+0000
مجتمع
شركة "سبيس إكس"
ناسا
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأعلنت "ناسا" في بيان لها، أمس الجمعة، أن "سبيس إكس" ستتشارك في العقد مع شركة أخرى هي "أستروتيك"، وهي وحدة تابعة لشركة "لوكهيد مارتن".والصفقة الجديدة مخصصة لمعالجة الحمولة الفضائية، والتي تتضمن تحضير مركبة فضائية للتحليق فوق صاروخ، قبل قيامها برحلة إلى الفضاء.وأشارت "ناسا" في بيانها إلى أن المهمات غير المأهولة ستنطلق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، أو قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا، ومن الممكن أن يستمر العقد لمدة تصل إلى 10 سنوات حتى شهر فبراير/ شباط 2033.وبخلاف القيام بخدمات معالجة حمولة تجارية، فقد أوضحت "ناسا" في بيانها أن المهمات التي ستعمل عليها كلا من شركتي "سبيس إكس" و"أستروتك"، ستشمل إطلاق أقمار صناعية لمراقبة الأرض، أو المركبات الفضائية التي تزور وجهات الفضاء السحيق في النظام الشمسي.
https://sputnikarabic.ae/20221019/سبيس-إكس-تطلق-خدمة-ستارلينك-للإنترنت-الفائق-على-متن-الطائرات-1069243936.html
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شركة "سبيس إكس", ناسا, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
شركة "سبيس إكس", ناسا, منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية

‏"سبيس إكس" تصبح جزءا من عقد لـ"ناسا" بقيمة 100 مليون دولار

11:18 GMT 04.02.2023
© AFP 2023 / ROBYN BECKشعار شركة "سبيس إكس"
شعار شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2023
شعار شركة "سبيس إكس"
© AFP 2023 / ROBYN BECK
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أصبحت شركة تصنيع الصواريخ "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير، إيلون ماسك، جزءا من عقد تابع لوكالة "ناسا" الأمريكية الفضائية، تصل قيمته إلى 100 مليون دولار.
وأعلنت "ناسا" في بيان لها، أمس الجمعة، أن "سبيس إكس" ستتشارك في العقد مع شركة أخرى هي "أستروتيك"، وهي وحدة تابعة لشركة "لوكهيد مارتن".
والصفقة الجديدة مخصصة لمعالجة الحمولة الفضائية، والتي تتضمن تحضير مركبة فضائية للتحليق فوق صاروخ، قبل قيامها برحلة إلى الفضاء.
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وأشارت "ناسا" في بيانها إلى أن المهمات غير المأهولة ستنطلق من كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، أو قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية في كاليفورنيا، ومن الممكن أن يستمر العقد لمدة تصل إلى 10 سنوات حتى شهر فبراير/ شباط 2033.
وبخلاف القيام بخدمات معالجة حمولة تجارية، فقد أوضحت "ناسا" في بيانها أن المهمات التي ستعمل عليها كلا من شركتي "سبيس إكس" و"أستروتك"، ستشمل إطلاق أقمار صناعية لمراقبة الأرض، أو المركبات الفضائية التي تزور وجهات الفضاء السحيق في النظام الشمسي.
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