https://sputnikarabic.ae/20230205/حزب-الله-لبنان-لن-يكون-في-ركب-عرب-التطبيع-مع-إسرائيل-1073148320.html

"حزب الله": لبنان لن يكون في ركب عرب التطبيع مع إسرائيل

"حزب الله": لبنان لن يكون في ركب عرب التطبيع مع إسرائيل

أكد "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، أن "لبنان لن يكون في ركب عرب التطبيع"، قائلا: إن "عروبتنا هي عروبة أصيلة وتمثلها فلسطين ويمثلها الشهيد خيري علقم". 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T21:44+0000

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وقال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، في تصريحات له، إن "عروبة التطبيع، لا تشرفنا ولسنا منها بشيء، ولن يأتي اليوم الذي يكون فيه لبنان جزءاً من هذه العروبة المزيفة"، مضيفا: "من ارتضى أن يكون في خندق واحد مع نتنياهو، فهو الذي يخسر شرفاً ويرتكب خيانة للقدس وفلسطين وكل الأمة".وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أكد أن "الحديث عن التطبيع ليس له أي أساس من بعض الأشخاص وتجني، ويمارسه أشخاص عن عمد عبر اتهام الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بالتطبيع ويتهمون المقاومة بأنها أيضا تؤيدهم في هذا التطبيع".وبشأن الأزمة السياسية في لبنان، أوضح قاووق، أن "حل أزمة الرئاسة اللبنانية الوحيد، يعتمد على الإسراع ببدء الحوار وصولا إلى توافق لبناني لبناني"، مؤكدا أنه "لا بديل عن التوافق لا اليوم ولا غداً ولا بعد غد".وأضاف، "لا نراهن على الخارج لانتخاب رئيس للجمهورية بل على الحل الأقرب والأضمن وهو الحوار والتوافق اللبناني"، لافتا إلى أن "حزب الله حريص على أن يبادر إلى كل ما من شأنه تخفيف معاناة اللبنانيين، وهو يبذل كل الجهود لأجل تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه يشكل منطلقاً طبيعياً لإنقاذ البلد ووقف الانهيار".ويزداد المشهد السياسي تعقيدا في لبنان على خلفية خلو سدة الرئاسة الأولى في ظل الخلافات السياسية والهوة العميقة بين القوى الأساسية، الأمر الذي ينذر بطول أمد الفراغ الرئاسي في البلاد.وفشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد في الجلسة التي عقدها الخميس الماضي، بعد 10 جلسات سابقة انتهت إلى نفس النتيجة.

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