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الدفاع السورية تستنفر وحداتها ومؤسساتها لمساعدة السكان المتضررين من الزلزال
https://sputnikarabic.ae/20230206/أردوغان-تركيا-ستتجاوز-كارثة-الزلزال-في-أسرع-وقت-1073153743.html
أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت
أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد، بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:38+0000
2023-02-06T06:38+0000
أخبار تركيا اليوم
هزة أرضبة
رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي أن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتمارس عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).وذكر أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وجميع المؤسسات الأخرى شرعت في مهامها على وجه السرعة.وأوضح أردوغان أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة للمناطق المتضررة.وعبر الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.وتعرضت تركيا فجر اليوم الاثنين لعدة هزات أرضية في ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد.وتراوحت قوة هذه الهزات بين 6.4 و7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.وبلغت حصيلة ضحايا الهزات الأرضية 76 شخصا، بينما أصيب أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مقتل-أكثر-من-15-شخصا-جراء-الزلزال-وانهيار-ما-يزيد-عن-150-مبنى-في-تركيا-1073151116.html
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أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, رجب طيب أردوغان

أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت

06:38 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد، بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي أن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتمارس عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
مقتل أكثر من 15 شخصا جراء الزلزال وانهيار ما يزيد عن 150 مبنى في تركيا
03:52 GMT
وذكر أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وجميع المؤسسات الأخرى شرعت في مهامها على وجه السرعة.
وأوضح أردوغان أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة للمناطق المتضررة.
وعبر الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.
وتعرضت تركيا فجر اليوم الاثنين لعدة هزات أرضية في ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وتراوحت قوة هذه الهزات بين 6.4 و7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وبلغت حصيلة ضحايا الهزات الأرضية 76 شخصا، بينما أصيب أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
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