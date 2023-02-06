https://sputnikarabic.ae/20230206/أردوغان-تركيا-ستتجاوز-كارثة-الزلزال-في-أسرع-وقت-1073153743.html

أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت

أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد، بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T06:38+0000

2023-02-06T06:38+0000

2023-02-06T06:38+0000

أخبار تركيا اليوم

هزة أرضبة

رجب طيب أردوغان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067827848_0:129:2502:1536_1920x0_80_0_0_0ac28fcc016657f33d7b4a1c2d426d54.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي أن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتمارس عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).وذكر أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وجميع المؤسسات الأخرى شرعت في مهامها على وجه السرعة.وأوضح أردوغان أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة للمناطق المتضررة.وعبر الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.وتعرضت تركيا فجر اليوم الاثنين لعدة هزات أرضية في ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد.وتراوحت قوة هذه الهزات بين 6.4 و7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.وبلغت حصيلة ضحايا الهزات الأرضية 76 شخصا، بينما أصيب أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230206/مقتل-أكثر-من-15-شخصا-جراء-الزلزال-وانهيار-ما-يزيد-عن-150-مبنى-في-تركيا-1073151116.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, رجب طيب أردوغان