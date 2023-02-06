https://sputnikarabic.ae/20230206/أردوغان-تركيا-ستتجاوز-كارثة-الزلزال-في-أسرع-وقت-1073153743.html
أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت
أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد، بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T06:38+0000
2023-02-06T06:38+0000
2023-02-06T06:38+0000
أخبار تركيا اليوم
هزة أرضبة
رجب طيب أردوغان
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ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي أن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتمارس عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).وذكر أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وجميع المؤسسات الأخرى شرعت في مهامها على وجه السرعة.وأوضح أردوغان أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة للمناطق المتضررة.وعبر الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.وتعرضت تركيا فجر اليوم الاثنين لعدة هزات أرضية في ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد.وتراوحت قوة هذه الهزات بين 6.4 و7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.وبلغت حصيلة ضحايا الهزات الأرضية 76 شخصا، بينما أصيب أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مقتل-أكثر-من-15-شخصا-جراء-الزلزال-وانهيار-ما-يزيد-عن-150-مبنى-في-تركيا-1073151116.html
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أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, هزة أرضبة, رجب طيب أردوغان
أردوغان: تركيا ستتجاوز كارثة الزلزال في أسرع وقت
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستتجاوز كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في جنوب البلاد، بأقل الخسائر وفي أسرع وقت ممكن.
ونقلت وكالة "الأناضول"
عن الرئيس التركي أن كافة الوحدات المعنية في حالة تأهب وتمارس عملها تحت إشراف رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد).
وذكر أن وزارة الصحة ووزارة الداخلية و "آفاد" وإدارات الولايات وجميع المؤسسات الأخرى شرعت في مهامها على وجه السرعة.
وأوضح أردوغان أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على وجه السرعة للمناطق المتضررة.
وعبر الرئيس التركي عن تمنياته بالسلامة لكافة المواطنين المتضررين من الزلزال.
وتعرضت تركيا فجر اليوم الاثنين لعدة هزات أرضية
في ولايتي غازي عنتاب وقهرمان مرعش جنوبي البلاد.
وتراوحت قوة هذه الهزات بين 6.4 و7.4 درجات على مقياس ريختر، بحسب رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وبلغت حصيلة ضحايا الهزات الأرضية 76 شخصا، بينما أصيب أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.