https://sputnikarabic.ae/20230206/أقارب-الأسرى-الأوكرانيين-يتوسلون-روسيا-لإبقاء-ذويهم-فيها-لتجنب-التجنيد-القسري-1073190957.html
أقارب الأسرى الأوكرانيين يتوسلون روسيا لإبقاء ذويهم فيها لتجنب التجنيد القسري
أقارب الأسرى الأوكرانيين يتوسلون روسيا لإبقاء ذويهم فيها لتجنب التجنيد القسري
قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن أقارب بعض السجناء الأوكرانيين يطلبون من روسيا عدم إعادتهم،... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T17:42+0000
2023-02-06T17:42+0000
2023-02-06T17:42+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وأضاف بوليانسكي اليوم الاثنين: "من الجنود الأوكرانيين الأسرى أنفسهم، وكذلك من أقاربهم، كثيرًا ما نتلقى أنباء مروعة حول ظروف الخدمة وموقف قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا تجاههم، يتم استخدام الناس كحطب للنار في المعركة حتى آخر أوكراني".أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.وقال بوليانسكي لقناة "RT" التلفزيونية في 14 كاتون الثاني/ يناير: "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها، لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".وأضاف: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة (..)، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".
https://sputnikarabic.ae/20230203/أحد-أسرى-القوات-الأوكرانية-يعترف-لـسبوتنيك-بقتل-مدنيين-بأمر-من-القيادة-1073057174.html
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روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
أقارب الأسرى الأوكرانيين يتوسلون روسيا لإبقاء ذويهم فيها لتجنب التجنيد القسري
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قال دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا لدى الأمم المتحدة، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن أقارب بعض السجناء الأوكرانيين يطلبون من روسيا عدم إعادتهم، حتى لا يتم زجهم في القتال مرة أخرى.
وأضاف بوليانسكي اليوم الاثنين: "من الجنود الأوكرانيين الأسرى أنفسهم، وكذلك من أقاربهم، كثيرًا ما نتلقى أنباء مروعة حول ظروف الخدمة وموقف قيادة القوات المسلحة لأوكرانيا تجاههم، يتم استخدام الناس كحطب للنار في المعركة حتى آخر أوكراني".
لقد وصل الأمر إلى أن أمهات وزوجات الجنود الأوكرانيين في مناشداتهم لمفوض حقوق الإنسان في روسيا يطلب منه ترك أحبائهم في أراضي بلدنا حتى لا يتم دفعهم للقتال مرة أخرى.
أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن عقد "قمة السلام" التي أعلنت عنها أوكرانيا في الأمم المتحدة، يتطلب موافقة الجمعية العامة.
وقال بوليانسكي لقناة "RT" التلفزيونية في 14 كاتون الثاني/ يناير: "نحن لا نفهم التفاصيل، ولا أحد يفهمها، لأنه من أجل عقد قمة في الأمم المتحدة، من الضروري اتخاذ قرار في الجمعية العامة، هناك بعض القضايا المتعلقة بالميزانية والتي تحتاج إلى حل. وإذا كنتم ترغبون في عقد اجتماع على هامش الأمم المتحدة وتسميته "قمة"، فلا أحد يمنعكم من القيام بذلك".
وأضاف
: "هناك بيانات مبهمة وغامضة من الجانب الأوكراني بأنهم يريدون عقد قمة (..)، ولا نعرف التفاصيل. وأنا لا أريد التكهن بالموضوع".