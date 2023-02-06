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https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-الروسية-تعلن-تأهبها-لإرسال-طواقمها-لمساعدة-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073176601.html
الصحة الروسية تعلن تأهبها لإرسال طواقمها لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا
الصحة الروسية تعلن تأهبها لإرسال طواقمها لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا
صرح معاون وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف لوكالة "سبوتنيك" بأن الوزارة مستعدة لإرسال اختصاصيين (طبيين) إلى تركيا وسوريا لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، عند... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:02+0000
2023-02-06T12:02+0000
أخبار سوريا اليوم
روسيا
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وقال كوزنيتسوف اليوم الإثنين: "نحن بالتأكيد مستعدون لإرسال متخصصين لمساعدة الضحايا، إذا كانت هناك طلبات في هذا الخصوص".وكشف انقشاع ظلام الليل في سوريا عن كارثة حقيقية، صباح اليوم الإثنين، حيث لم يشهد المواطنون السوريون سابقا زلزالا بهذه الشدة منذ 28 عاما، أو على الأقل خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا التي بدأت عملية الرصد عام 1995.وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا، الـ339 حالة وفاة و1042 إصابة، مع ترجيحات بزيادة الأعداد مع استمرار عمليات الإنقاذ.وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.
https://sputnikarabic.ae/20230206/بوتين-يرسل-ببرقيات-تعازي-للأسد-وأردوغان-1073161136.html
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أخبار سوريا اليوم, روسيا
أخبار سوريا اليوم, روسيا

الصحة الروسية تعلن تأهبها لإرسال طواقمها لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا

12:02 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الصحة الروسية
وزارة الصحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح معاون وزير الصحة الروسي أليكسي كوزنيتسوف لوكالة "سبوتنيك" بأن الوزارة مستعدة لإرسال اختصاصيين (طبيين) إلى تركيا وسوريا لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال، عند ورود طلبات ذات صلة.
وقال كوزنيتسوف اليوم الإثنين: "نحن بالتأكيد مستعدون لإرسال متخصصين لمساعدة الضحايا، إذا كانت هناك طلبات في هذا الخصوص".
وكشف انقشاع ظلام الليل في سوريا عن كارثة حقيقية، صباح اليوم الإثنين، حيث لم يشهد المواطنون السوريون سابقا زلزالا بهذه الشدة منذ 28 عاما، أو على الأقل خلال العمر الاستثماري للشبكة الوطنية للرصد الزلزالي في سوريا التي بدأت عملية الرصد عام 1995.
وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا، الـ339 حالة وفاة و1042 إصابة، مع ترجيحات بزيادة الأعداد مع استمرار عمليات الإنقاذ.
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08:07 GMT
وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.
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