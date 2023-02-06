عربي
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا مع نظيره العراقي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230206/بوتين-يرسل-ببرقيات-تعازي-للأسد-وأردوغان-1073161136.html
بوتين يرسل برقيات تعزية للأسد وأردوغان
بوتين يرسل برقيات تعزية للأسد وأردوغان
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بزلزال سوريا، وأعرب عن استعداده للمساعدة في القضاء على تداعيات الكارثة، ونشرت... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T08:07+0000
2023-02-06T08:10+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101627/96/1016279641_0:366:1418:1164_1920x0_80_0_0_f453927d0dc24126898881bf890e495f.jpg
وجاء في البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أود أن أتقدم بأصدق التعازي على العواقب المأساوية للزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من سوريا، ونتشارك في حزن وألم الذين فقدوا أحباءهم، نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة للقضاء على عواقب هذه الكارثة الطبيعية".كما أرسل الرئيس الروسي، برقية تعزية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال القوي في بلدكم. أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101627/96/1016279641_0:233:1418:1297_1920x0_80_0_0_1880f26c5d1bb6769dc4413f74b3599c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, العالم العربي
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, العالم العربي

بوتين يرسل برقيات تعزية للأسد وأردوغان

08:07 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع رسميا على مرسوم حظر الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر مؤقتا
بوتين يوقع رسميا على مرسوم حظر الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر مؤقتا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بزلزال سوريا، وأعرب عن استعداده للمساعدة في القضاء على تداعيات الكارثة، ونشرت البرقية على موقع الكرملين.
وجاء في البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أود أن أتقدم بأصدق التعازي على العواقب المأساوية للزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من سوريا، ونتشارك في حزن وألم الذين فقدوا أحباءهم، نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة للقضاء على عواقب هذه الكارثة الطبيعية".
كما أرسل الرئيس الروسي، برقية تعزية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال القوي في بلدكم. أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала