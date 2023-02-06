بوتين يرسل برقيات تعزية للأسد وأردوغان
08:07 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 08:10 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يوقع رسميا على مرسوم حظر الرحلات الجوية من روسيا إلى مصر مؤقتا
© Sputnik . Mikhail Klimentyev/
وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس السوري بشار الأسد فيما يتعلق بزلزال سوريا، وأعرب عن استعداده للمساعدة في القضاء على تداعيات الكارثة، ونشرت البرقية على موقع الكرملين.
وجاء في البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أود أن أتقدم بأصدق التعازي على العواقب المأساوية للزلزال الذي ضرب المناطق الشمالية من سوريا، ونتشارك في حزن وألم الذين فقدوا أحباءهم، نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة للقضاء على عواقب هذه الكارثة الطبيعية".
كما أرسل الرئيس الروسي، برقية تعزية للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.
وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال القوي في بلدكم. أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد".
وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال القوي في بلدكم. أطلب منكم أن تنقلوا عبارات التعاطف الصادق والدعم لأسر وأصدقاء الضحايا، وكذلك التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين. نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد".