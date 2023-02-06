https://sputnikarabic.ae/20230206/انقشاع-الظلام-يكشف-عن-كارثة-تحت-أنقاض-زلزال-سوريا-واستنفار-كامل-للحكومة-صور-وفيديو--1073167881.html

انقشاع الظلام يكشف عن كارثة تحت أنقاض زلزال سوريا واستنفار كامل للحكومة... صور وفيديو

انقشاع الظلام يكشف عن كارثة تحت أنقاض زلزال سوريا واستنفار كامل للحكومة... صور وفيديو

كشف انقشاع ظلام الليل في سوريا عن كارثة حقيقية، صباح اليوم الاثنين، حيث لم يشهد المواطنون السوريون سابقا زلزالا بهذه الشدة منذ 28 عاما، أو على الأقل خلال العمر... 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T10:49+0000

2023-02-06T10:49+0000

2023-02-06T11:07+0000

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وتجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا، الـ339 حالة وفاة و1042 إصابة، مع ترجيحات بزيادة الأعداد مع استمرار عمليات الإنقاذ.الأسد يوجه بإجراءات عاجلة وفور الاجتماع الطارئ الذي عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع حكومته، صباح اليوم، استنفرت مؤسسات الدولة كامل قدراتها استجابة لتداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم بقوة بلغت 7.7 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا ضحايا وأضرارا جسيمة في محافظات حلب واللاذقية وطرطوس وحماة وإدلب.وقال معاون وزير الصحة الدكتور أحمد ضميرية في تصريح لمراسل "سبوتنيك"، إن الوفيات والإصابات توزعت في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.وأضاف ضميرية تم رفع الجاهزية في أقسام إسعاف المشافي في كل المحافظات واستنفار فرق الاستجابة التي تقوم بنقل الإصابات للمشافي.وبيّن معاون وزير الصحة أنه تم تطبيق خطة الطوارئ العامة وخطة الإمداد للمستلزمات والأدوية لتزويد الأماكن المتضررة، وتوجيه المشافي الخاصة لفتح أبوابها للمصابين واستقبال جميع الحالات دون استثناء.مساعدات طبية إسعافيةبدوره أكد مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس في تصريح لـ" سبوتنيك"، إرسال سيارات إسعاف وعيادات متنقلة (بالتجهيزات والمستلزمات والكوادر الصحية) من ريف دمشق إلى اللاذقية وحلب.وتسبب الزلزال بسقوط مئات الضحايا وعدد كبير من الإصابات، وانهيار وتصدع عشرات الأبنية السكنية في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب.الرصد الزلزالي: الأقوى منذ 1995بدوره أكد مدير عام المركز الوطني لرصد الزلازل في سوريا، الدكتور رائد أحمد، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن أكثر المناطق المتأثرة في الزلزال هي مناطق شمال سوريا "حلب - اللاذقية - حماة - إدلب- طرطوس" حيث يوجد أضرار مادية وجسدية، أما بالنسبة لباقي المحافظات فقد كان التأثير جزئي ولم يحدث أي نوع من الأضرار.وتابع أحمد، قائلا: "حدثت وستحدث هزات ارتدادية تباعاً لكنها أضعف بكثير من قوة الزلزال الذي وقع، ويمكن للمواطنين الذين نزلوا من بيوتهم إلى الطرقات العودة لمنازلهم في حال عدم تصدعها، لأن جميع الهزات الارتدادية اللاحقة أضعف شدة، حيث أن حالة عدم الاستقرار الزلزالي ستكون مستمرة، ولكنها بهزات أضعف تأثيرا وضمن حدود الـ5 درجات".رفع الجاهزية العامة في سوريا وفي سياق متصل، رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجاهزية في مشافي حلب وتشرين والبعث الجامعية وخاصة منظومة الإسعاف وأقسام العمليات بجميع أنواعها من أجل استقبال الجرحى والمصابين لتقديم العلاجات الطبية اللازمة بوجود الكوادر الطبية والفنية والتمريضية، وتم التنسيق مع رؤساء الجامعات من أجل تأجيل الامتحانات المقررة ليوم الاثنين لموعد لاحق وفق المستجدات التي يقدّرها رئيس الجامعة.كما وضعت وزارة النقل جميع المؤسسات في حالة استنفار وجاهزية وتلبية جميع المتطلبات اللوجستية لفرق الإغاثة والمساندة وعمليات المحافظة في إزالة الأضرارالناجمة عن الزلزال، وإيقاف النقل بالقطارات على كامل شبكة السكك الحديدية كأجراء احترازي.وتساند الروافع الشوكية وروافع الحمولات الكبيرة الموجودة في مرفأ اللاذقية عمليات إزالة للأنقاض في اللاذقية منذ الصباح الباكر والآليات الثقيلة المتوافرة في مؤسسات وشركات قطاعات النقل المختلفة وفرق الدفاع المدني والإطفاء المتواجدة في المطارات والموانئ في خدمة عمليات المحافظة على مدار الساعة وتقوم الفرق الفنية في جميع مباني المؤسسة والشركات والمديريات بتقييم تصدعات المباني والكشف الفني وسلامتها وسلامة العمل فيها.

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك