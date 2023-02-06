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https://sputnikarabic.ae/20230206/النقل-السورية-تعلن-جاهزية-المطارات-المدنية-لاستقبال-طائرات-المساعدات-1073197315.html
النقل السورية تعلن جاهزية المطارات المدنية لاستقبال طائرات المساعدات
النقل السورية تعلن جاهزية المطارات المدنية لاستقبال طائرات المساعدات
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، أن المطارات المدنية السورية على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال طائرات المساعدات والمساندة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T21:13+0000
2023-02-06T21:13+0000
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دمشق- سبوتنيك. وكشفت النقل السورية في بيان لها عن "استنفار كامل لكوادر وطواقم تخديم حركة الطائرات ومستلزماتها على مدار الساعة".وأضافت الوزارة بحسب البيان أنه "تم إعطاء أذون هبوط طائرات مساعدات بناءً على طلبات وتنسيق مع سلطات الطيران المدني في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وسيتم تقديم كل إجراءات خدماتها وتسيير وتسهيل مهامها وتفريغ المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وتسبب الزلزال في مقتل ما يزيد عن ألفي شخص في تركيا وإصابة أكثر من 13 ألفا آخرين، بينما قالت الصحة السورية، إن حصيلة قتلى الزلزال بلغت أكثر من 600 شخص، وإصابة نحو 1400 آخرين، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مركز الزلزال, الأخبار, ضحايا الزلازال
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, مركز الزلزال, الأخبار, ضحايا الزلازال

النقل السورية تعلن جاهزية المطارات المدنية لاستقبال طائرات المساعدات

21:13 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Mohammad Damourمطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020
مطار دمشق الدولي يعود للعمل بعد نحو غياب سبعة أشهر بسب اجراءات كورونا الوقائية، سوريا 1 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Mohammad Damour
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، أن المطارات المدنية السورية على أتم الاستعداد والجاهزية لاستقبال طائرات المساعدات والمساندة.
دمشق- سبوتنيك. وكشفت النقل السورية في بيان لها عن "استنفار كامل لكوادر وطواقم تخديم حركة الطائرات ومستلزماتها على مدار الساعة".
وأضافت الوزارة بحسب البيان أنه "تم إعطاء أذون هبوط طائرات مساعدات بناءً على طلبات وتنسيق مع سلطات الطيران المدني في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وسيتم تقديم كل إجراءات خدماتها وتسيير وتسهيل مهامها وتفريغ المساعدات بالتنسيق مع الجهات المعنية".
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15:17 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
وتسبب الزلزال في مقتل ما يزيد عن ألفي شخص في تركيا وإصابة أكثر من 13 ألفا آخرين، بينما قالت الصحة السورية، إن حصيلة قتلى الزلزال بلغت أكثر من 600 شخص، وإصابة نحو 1400 آخرين، مشيرة إلى أن هذه الحصيلة ليست نهائية.
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