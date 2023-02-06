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https://sputnikarabic.ae/20230206/تبون-يعزي-الأسد-بضحايا-الزلزال-ويعلن-استعداد-الجزائر-لتقديم-المساعدة-1073182124.html
تبون يعزي الأسد بضحايا الزلزال ويعلن استعداد الجزائر لتقديم المساعدة
تبون يعزي الأسد بضحايا الزلزال ويعلن استعداد الجزائر لتقديم المساعدة
تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه الى الرئيس السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T14:12+0000
2023-02-06T14:12+0000
الجزائر
أخبار سوريا اليوم
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ونقل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الاثنين نص برقية التعزية التي أعرب فيها تبون عن أسفه الشديد لما خلفه الزلزال من ضحايا.وأضاف تبون: "وأمام هول هذه المأساة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري الشقيق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي لفخامتكم وللشعب السوري الشقيق، وبصادق مواساتي لعائلات الضحايا، راجيا من المولى عزّ وجل أن يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويخفف على سوريا هذه المحنة الأليمة".وختم تبون: "إذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
https://sputnikarabic.ae/20230206/الصحة-الروسية-تعلن-تأهبها-لإرسال-طواقمها-لمساعدة-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-1073176601.html
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الجزائر, أخبار سوريا اليوم
الجزائر, أخبار سوريا اليوم

تبون يعزي الأسد بضحايا الزلزال ويعلن استعداد الجزائر لتقديم المساعدة

14:12 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / -الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022.
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / -
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تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه الى الرئيس السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين.
ونقل الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم الاثنين نص برقية التعزية التي أعرب فيها تبون عن أسفه الشديد لما خلفه الزلزال من ضحايا.
صاحب الفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، فخامة الرئيس وأخي العزيز، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ الزلزال المدمّر الذي ضرب سوريا الشقيقة صبيحة اليوم، مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة.
وزارة الصحة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الصحة الروسية تعلن تأهبها لإرسال طواقمها لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا
12:02 GMT
وأضاف تبون: "وأمام هول هذه المأساة الإنسانية التي ألمت بالشعب السوري الشقيق، فإنني أتقدم باسم الشعب الجزائري وحكومته وأصالة عن نفسي، بخالص عبارات التعازي لفخامتكم وللشعب السوري الشقيق، وبصادق مواساتي لعائلات الضحايا، راجيا من المولى عزّ وجل أن يرحم الموتى ويشفي الجرحى ويخفف على سوريا هذه المحنة الأليمة".

وفي هذا المقام، لا يفوتني أن أؤكد لفخامتكم وقوف الجزائر حكومة وشعبا إلى جانب الشعب السوري الشقيق في هذه الظروف القاسية، واستعدادنا التام لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدّة وآثار هذه المأساة الأليمة.
وختم تبون: "إذ أجدد لكم تعازينا الخالصة، وتضامننا الأخوي الصادق، تفضلوا فخامة الرئيس وأخي العزيز، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام".
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Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
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