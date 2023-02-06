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https://sputnikarabic.ae/20230206/تونس-ترسل-مساعدات-عاجلة-إلى-تركيا-وسوريا-عقب-الزلزال-1073190275.html
تونس ترسل مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا عقب الزلزال
تونس ترسل مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا عقب الزلزال
أعربت الرئاسة التونسية عن تضامنها التام مع كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر، الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T17:38+0000
2023-02-06T17:38+0000
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وتقدمت تونس بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، حسبما جاء في بيان للرئاسة التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما أكدت تونس استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن طائرات عسكرية ستتولى نقل المساعدات إلى البلدين الشقيقين.وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وتلى ذلك هزات ارتدادية شعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا، التي تقع في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230206/انقشاع-الظلام-يكشف-عن-كارثة-تحت-أنقاض-زلزال-سوريا-واستنفار-كامل-للحكومة-صور-وفيديو--1073167881.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, تونس, أخبار تونس اليوم

تونس ترسل مساعدات عاجلة إلى تركيا وسوريا عقب الزلزال

17:38 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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أعربت الرئاسة التونسية عن تضامنها التام مع كل من سوريا وتركيا على إثر الزلزال المدمر، الذي وقع صباح اليوم، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة.
وتقدمت تونس بأخلص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلات الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، حسبما جاء في بيان للرئاسة التونسية، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
انقشاع الظلام يكشف عن كارثة تحت أنقاض زلزال سوريا واستنفار كامل للحكومة... صور وفيديو
10:49 GMT
كما أكدت تونس استعدادها لتقديم يد العون والمساهمة في دعم الجهود المبذولة في هذه الظروف الصعبة من أجل تجاوز تداعيات هذه المأساة الإنسانية.
وأمر الرئيس التونسي قيس سعيد بإرسال مساعدات عاجلة لكل من سوريا وتركيا، مشيرا إلى أن طائرات عسكرية ستتولى نقل المساعدات إلى البلدين الشقيقين.
وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وتلى ذلك هزات ارتدادية شعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا، التي تقع في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.
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