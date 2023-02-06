https://sputnikarabic.ae/20230206/لافروف-لوزير-الخارجية-التركي-مستعدون-للمساعدة-على-خلفية-الزلزال-الذي-ضرب-البلاد-1073182873.html

لافروف لوزير الخارجية التركي: مستعدون للمساعدة على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد

لافروف لوزير الخارجية التركي: مستعدون للمساعدة على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، استعداد موسكو لتقديم المساعدة إلى أنقرة، على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T14:26+0000

2023-02-06T14:26+0000

2023-02-06T14:26+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان لها: "أعرب سيرغي لافروف في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن تعازيه جراء الخسائر البشرية الكبيرة والدمار الواسع النطاق الناجم عن الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، وفي متابعة لبرقية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التي بعث بها إلى القيادة التركية، أكد الوزير من جديد استعداد روسيا لتقديم المساعدة اللازمة على الفور".ووجّه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه إلى نظيره السوري، بشار الأسد، فيما يتعلق بزلزال سوريا، وأعرب عن استعداده للمساعدة في القضاء على تداعيات الكارثة، ونشرت البرقية على موقع الكرملين.كما أرسل الرئيس الروسي برقية تعزية لنظيره التركي، رجب طيب إردوغان. وجاء في نص البرقية: "عزيزي السيد الرئيس، أرجو أن تتقبلوا أعمق تعازينا في الضحايا والدمار الواسع النطاق الذي تسبب فيه الزلزال القوي في بلدكم".وكان زلزال بقوة 7.7 درجة، ضرب مناطق جنوبي تركيا وشمالي وشمال غربي سوريا، فجر اليوم، موقعاً مئات القتلى وآلاف المصابين، ودمارا في البنية التحتية.وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد، إلى 912 ضحية وأكثر من 5 آلاف مصاب، مشيرًا إلى أن الزلزال يعد أسوأ كارثة بالبلاد منذ عام 1939.

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