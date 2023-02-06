https://sputnikarabic.ae/20230206/معاون-وزير-الصحة-السورية-248-وفاة-و700-إصابة-في-حصيلة-جديدة-لضحايا-الزلزال-1073165908.html

مصدر في الصحة السورية: ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب سوريا إلى 326 و1042إصابة

مصدر في الصحة السورية: ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب سوريا إلى 326 و1042إصابة

أكد مصدر في وزارة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك" أن عدد الوفيات جراء الزلزال الذي ضرب سوريا وصل إلى 326 وأصيب 1042. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T10:05+0000

2023-02-06T10:05+0000

2023-02-06T10:12+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

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ونشرت الوزارة بيانًا أوضحت فيه أن عدد الوفيات وصل إلى 326 حالة بجانب 1042 إصابة في حصيلة غير نهائية.وأوضحت الوزارة أن "غرفة إدارة الطوارئ في وزارة الصحة تُقيّم الوضعي بشكل آني واستباقي ويتم تنسيق الاستجابة المتواصلة في مختلف المحافظات".وقال معاون وزير الصحة السورية، أحمد ضميرية، في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الزلزال المدمر شمالي البلاد وصلت إلى 248 حالة وفاة، موضحًا أن بلاده لم تطلب مساعدة من أحد من أجل التصدي لآثار الزلزال.وصرح ضميرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين: "248 وفاة و700 إصابة هي الحصيلة الجديدة لضحايا الزلزال وهي غير نهائية مع استمرار عمليات الإنقاذ".وتابع: "لم نطلب المساعدة من أحد، ووردنا هذه اللحظة اتصال من الخارجية العمانية والسفارة لتقديم الدعم اللوجستي".وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.

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