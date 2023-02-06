https://sputnikarabic.ae/20230206/نائب-أردوغان-عدد-ضحايا-زلزال-تركيا-يرتفع-إلى-2379-قتيلا-وأكثر-من-14400-جريح-1073198096.html
نائب أردوغان: عدد ضحايا زلزال تركيا يرتفع إلى 2379 قتيلا وأكثر من 14400 جريح
نائب أردوغان: عدد ضحايا زلزال تركيا يرتفع إلى 2379 قتيلا وأكثر من 14400 جريح
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الاثنين، ارتفع إلى 2379 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 14483 جريحا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T22:19+0000
2023-02-06T22:19+0000
2023-02-06T22:30+0000
أخبار تركيا اليوم
أزمة تركيا
رجب طيب أردوغان
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في وقت سابق، ذكرت السلطات التركية أن 2316 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 13 ألفا في الزلزال.وقال أوقطاي للصحفيين، "وفقا لأحدث البيانات، لقي 2379 شخصا مصرعهم وأصيب 14483 شخصا في الزلازل".وأضاف أنه تم إنقاذ 7840 شخصا من تحت الأنقاض.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم, أزمة تركيا, رجب طيب أردوغان
نائب أردوغان: عدد ضحايا زلزال تركيا يرتفع إلى 2379 قتيلا وأكثر من 14400 جريح
22:19 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 22:30 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
قال نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، إن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا، يوم الاثنين، ارتفع إلى 2379 قتيلا، فيما أصيب أكثر من 14483 جريحا.
في وقت سابق، ذكرت السلطات التركية أن 2316 شخصًا لقوا مصرعهم، وأصيب أكثر من 13 ألفا في الزلزال
.
وقال أوقطاي للصحفيين، "وفقا لأحدث البيانات، لقي 2379 شخصا مصرعهم وأصيب 14483 شخصا في الزلازل".
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر اليوم الاثنين، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
وتقع تركيا في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.