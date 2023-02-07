https://sputnikarabic.ae/20230207/برلماني-أمريكي-يوبخ-إدارة-بايدن-ويدعو-للجنوح-إلى-السلام-في-أوكرانيا-1073231758.html

برلماني أمريكي يوبخ إدارة بايدن ويدعو للجنوح إلى السلام في أوكرانيا

برلماني أمريكي يوبخ إدارة بايدن ويدعو للجنوح إلى السلام في أوكرانيا

قال عضو الكونغرس الجمهوري، مات غيتس، خلال اجتماع مجلس النواب الأمريكي إن "واشنطن تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا لتأجيج صراع ليس في المصلحة... 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T15:52+0000

2023-02-07T15:52+0000

2023-02-07T16:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأضاف غيتس في كلمته التي نقلتها شبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء: "ما حجم المبالغ التي سننفقها؟ هل هناك أي حدود؟ غدًا سيخبرنا الرئيس بايدن كم سيتعين علينا القيام به من أجل كييف".واختتم حديثه قائلاً: "هذا تصعيد، انتهى بنا الأمر في أيدي قادة غير موثوق بهم، يمكننا ويجب علينا أن نسعى إلى السلام".وسيكون أحد الموضوعات إحياء القيادة الأمريكية في العالم والصراع الأوكراني والتنافس الاستراتيجي مع الصين.

https://sputnikarabic.ae/20230205/استطلاع-رأي-أكثر-من-40٪-من-الأمريكيين-يعتقدون-أن-وثائق-بايدن-السرية-تم-الاحتفاظ-بها-عمدا-1073125506.html

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