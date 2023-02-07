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https://sputnikarabic.ae/20230207/برلماني-أمريكي-يوبخ-إدارة-بايدن-ويدعو-للجنوح-إلى-السلام-في-أوكرانيا-1073231758.html
برلماني أمريكي يوبخ إدارة بايدن ويدعو للجنوح إلى السلام في أوكرانيا
برلماني أمريكي يوبخ إدارة بايدن ويدعو للجنوح إلى السلام في أوكرانيا
قال عضو الكونغرس الجمهوري، مات غيتس، خلال اجتماع مجلس النواب الأمريكي إن "واشنطن تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا لتأجيج صراع ليس في المصلحة... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T15:52+0000
2023-02-07T16:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف غيتس في كلمته التي نقلتها شبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء: "ما حجم المبالغ التي سننفقها؟ هل هناك أي حدود؟ غدًا سيخبرنا الرئيس بايدن كم سيتعين علينا القيام به من أجل كييف".واختتم حديثه قائلاً: "هذا تصعيد، انتهى بنا الأمر في أيدي قادة غير موثوق بهم، يمكننا ويجب علينا أن نسعى إلى السلام".وسيكون أحد الموضوعات إحياء القيادة الأمريكية في العالم والصراع الأوكراني والتنافس الاستراتيجي مع الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/استطلاع-رأي-أكثر-من-40٪-من-الأمريكيين-يعتقدون-أن-وثائق-بايدن-السرية-تم-الاحتفاظ-بها-عمدا-1073125506.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

برلماني أمريكي يوبخ إدارة بايدن ويدعو للجنوح إلى السلام في أوكرانيا

15:52 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 16:28 GMT 07.02.2023)
© Fotolia / trekandphotoمبنى الكونغرس في واشنطن
مبنى الكونغرس في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© Fotolia / trekandphoto
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قال عضو الكونغرس الجمهوري، مات غيتس، خلال اجتماع مجلس النواب الأمريكي إن "واشنطن تنفق عشرات المليارات من الدولارات على أوكرانيا لتأجيج صراع ليس في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة".
وأضاف غيتس في كلمته التي نقلتها شبكة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء: "ما حجم المبالغ التي سننفقها؟ هل هناك أي حدود؟ غدًا سيخبرنا الرئيس بايدن كم سيتعين علينا القيام به من أجل كييف".

ينتهك البيت الأبيض كل يوم خطوطه الحمراء من خلال تزويد القوات الأوكرانية بأسلحة أكثر قوة من أي وقت مضى.

واختتم حديثه قائلاً: "هذا تصعيد، انتهى بنا الأمر في أيدي قادة غير موثوق بهم، يمكننا ويجب علينا أن نسعى إلى السلام".
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ويخطط جو بايدن لإلقاء كلمة أمام مجلس النواب يوم غد الأربعاء في الخطاب الرئيسي السنوي.

وسيكون أحد الموضوعات إحياء القيادة الأمريكية في العالم والصراع الأوكراني والتنافس الاستراتيجي مع الصين.
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