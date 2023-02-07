https://sputnikarabic.ae/20230207/رئيس-الأركان-الإيراني-لن-نكون-هدفا-سهلا-للعدو-1073232024.html
رئيس الأركان الإيراني: لن نكون هدفا سهلا للعدو
رئيس الأركان الإيراني: لن نكون هدفا سهلا للعدو
قال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان في الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تكون هدفا سهلا للعدو، كما في الثمانينيات. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T15:56+0000
2023-02-07T15:56+0000
2023-02-07T15:56+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن محمد باقري أن أعداء إيران يتمنون تكرار تجربة غزو بلاده على غرار العراق وأفغانستان، وأن مواجهة الشعب الإيراني والقتال أمام الجيش الإيراني ليس بالمهمة السهلة.جاءت تصريحات اللواء باقري خلال تفقده قاعدة "عقاب 44" الجوية التكتيكية التابعة للجيش الإيراني، مشيرا إلى أن "العدو يعتقد أنه باستعمال سلاح الجو واستغلال تفوقه الجوي، قادر على تدمير القواعد الجوية والملاجئ والمدارج الجوية الإيرانية وتنفيذ عدوانه بسهولة، أي مثل ما فعله في العدوان على أفغانستان والعراق وبعض الدول الأخرى".ولفت إلى أن "وجود قواعد سرية آمنة لا يمكن اختراقها ولا يمكن الوصول إليها أو تدميرها والحفاظ على جهوزيتها الدفاعية، بدد آمال الأعداء"، مضيفا أن قاعدة "عقاب 44" إحدى القواعد العديدة بهذه المواصفات التي صممت بالتعاون مع القوة الجوية.وأفاد رئيس الأركان الإيراني بأن "القوات الجوية تمكنت من الحفاظ على البنية التحتية الرئيسية للطائرات، وتحديث جميع المعدات والأسلحة الإلكترونية للطائرات، وتحديث كبائن الحرب الإلكترونية وتثبيتها".وشدد اللواء باقري على استمرار عملية بناء القواعد العسكرية التكتيكية في بلاده، موضحا أن "القوات الجوية والصاروخية الإيرانية ومنشآت محور المقاومة، أصبحت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للرد الحاسم على أي تهديد".وكانت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني قد كشفت النقاب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية جديدة لها تحت الأرض تحمل اسم "عقاب 44" (النسر 44).وحضر مراسم إزاحة الستار عن أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء الركن محمد باقري، وقائد الجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش الإيراني.وتمتلك قاعدة "عقاب 44" الجوية القدرة على قبول وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وكذلك المسيرات الجوية دون طيار، التابعة للقوات الجوية الإيرانية. والقاعدة مجهزة بمرافق مختلفة، مثل مراكز الإنذار والقيادة، وحظائر الطائرات، ومواقع الإصلاح والصيانة، ومرافق الملاحة والمطارات، وخزانات الوقود وما إلى ذلك.كما يمكن للقاعدة الجوية الإيرانية إعداد مقاتلي سلاح الجو التابع للجيش، من أجل تنفيذ عمليات متنوعة.ولفتت "إرنا" إلى أن قاعدة "عقاب 44" هي واحدة من عدة قواعد جوية تحت الأرض، تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد على مدار السنوات الماضية، لتلبية احتياجات القوات الجوية الإيرانية.كما أشارت إلى أن القواعد التي يتم إنشاؤها تحت الجبال في مواقع مختلفة، تسهّل العمليات الجوية المفاجئة من موقع غير متوقع في وقت غير متوقع، وذلك مع توافر عوامل أمان عالية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230203/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركة-إيرانية-لتصنيع-الطائرات-المسيرة-1073084303.html
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إيران, العراق, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, الجيش الإيراني
إيران, العراق, أخبار أفغانستان اليوم, العالم, الجيش الإيراني
رئيس الأركان الإيراني: لن نكون هدفا سهلا للعدو
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قال اللواء محمد باقري، رئيس الأركان في الجيش الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تكون هدفا سهلا للعدو، كما في الثمانينيات.
ونقلت وكالة
"إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، عن محمد باقري أن أعداء إيران يتمنون تكرار تجربة غزو بلاده على غرار العراق وأفغانستان، وأن مواجهة الشعب الإيراني والقتال أمام الجيش الإيراني ليس بالمهمة السهلة.
جاءت تصريحات اللواء باقري خلال تفقده قاعدة "عقاب 44" الجوية التكتيكية التابعة للجيش الإيراني، مشيرا إلى أن "العدو يعتقد أنه باستعمال سلاح الجو واستغلال تفوقه الجوي، قادر على تدمير القواعد الجوية والملاجئ والمدارج الجوية الإيرانية وتنفيذ عدوانه بسهولة، أي مثل ما فعله في العدوان على أفغانستان والعراق وبعض الدول الأخرى".
ولفت إلى أن "وجود قواعد سرية آمنة لا يمكن اختراقها ولا يمكن الوصول إليها أو تدميرها والحفاظ على جهوزيتها الدفاعية، بدد آمال الأعداء"، مضيفا أن قاعدة "عقاب 44" إحدى القواعد العديدة بهذه المواصفات التي صممت بالتعاون مع القوة الجوية.
وأفاد رئيس الأركان الإيراني بأن "القوات الجوية تمكنت من الحفاظ على البنية التحتية الرئيسية للطائرات، وتحديث جميع المعدات والأسلحة الإلكترونية للطائرات، وتحديث كبائن الحرب الإلكترونية وتثبيتها".
وشدد اللواء باقري على استمرار عملية بناء القواعد العسكرية
التكتيكية في بلاده، موضحا أن "القوات الجوية والصاروخية الإيرانية ومنشآت محور المقاومة، أصبحت أكثر استعدادًا من أي وقت مضى للرد الحاسم على أي تهديد".
وكانت القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني قد كشفت النقاب، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن قاعدة جوية جديدة لها تحت الأرض تحمل اسم "عقاب 44" (النسر 44).
وحضر مراسم إزاحة الستار عن أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض، رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء الركن محمد باقري، وقائد الجيش، اللواء عبد الرحيم موسوي
، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة الجيش الإيراني.
وتمتلك قاعدة "عقاب 44" الجوية القدرة على قبول وتشغيل أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة والقاذفات، وكذلك المسيرات الجوية دون طيار، التابعة للقوات الجوية الإيرانية. والقاعدة مجهزة بمرافق مختلفة، مثل مراكز الإنذار والقيادة، وحظائر الطائرات، ومواقع الإصلاح والصيانة، ومرافق الملاحة والمطارات، وخزانات الوقود وما إلى ذلك.
كما يمكن للقاعدة الجوية الإيرانية إعداد مقاتلي سلاح الجو التابع للجيش، من أجل تنفيذ عمليات متنوعة.
ولفتت "إرنا" إلى أن قاعدة "عقاب 44" هي واحدة من عدة قواعد جوية تحت الأرض، تم إنشاؤها في جميع أنحاء البلاد على مدار السنوات الماضية، لتلبية احتياجات القوات الجوية الإيرانية
.
كما أشارت إلى أن القواعد التي يتم إنشاؤها تحت الجبال في مواقع مختلفة، تسهّل العمليات الجوية المفاجئة من موقع غير متوقع في وقت غير متوقع، وذلك مع توافر عوامل أمان عالية فيها.