https://sputnikarabic.ae/20230207/فريق-الإنقاذ-الإسرائيلي-أغصان-الزيتون-يصل-إلى-تركيا-1073200906.html

فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون" يصل إلى تركيا

فريق الإنقاذ الإسرائيلي "أغصان الزيتون" يصل إلى تركيا

هبطت مهمة الإنقاذ الإسرائيلية "أغصان الزيتون"، صباح اليوم الثلاثاء، في مطار مدينة أضنة في تركيا، الواقعة في منطقة الزلزال الذي ضرب البلاد أمس. 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T06:57+0000

2023-02-07T06:57+0000

2023-02-07T06:57+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار تركيا اليوم

أخبار سوريا اليوم

العالم

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073174777_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_91fc46a8b6f70194582c7749ab0b07f3.jpg

وبحسب وزارة الخارجية، فإن موظفي الوزارة عملوا ليلا مع السلطات في أنقرة للسماح باستقبال القوات، ويستعدون لاستقبال المستشفى الميداني الإسرائيلي المتوقع وصوله لاحقا، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه بالإضافة إلى أفراد الجيش، ضم الوفد موظفين من وزارتي الدفاع والخارجية.قال نائب السفير الإسرائيلي في تركيا نداف ماركمان: "أنا متحمس وفخور برؤية طائرات الجيش الإسرائيلي تهبط في المطار، وتقود قوات الإنقاذ في طريقها لتقديم المساعدة للسكان المحليين".ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أن هذا هو أكبر زلزال يخرج للمساعدة فيه أفراد قيادة الجبهة الداخلية التابعة له في أعقاب الكارثة التي ضربت هايتي قبل 13 عاما. وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في إعلانه إلى أن الوفد يستعد أيضًا للتعامل مع طقس عاصف يجتاح تركيا والمنطقة حاليا.وقال الجيش في بيان إن "القوات ستعمل بالتعاون مع نظيراتها الأتراك ومع وفود أخرى من جميع أنحاء العالم".وإسرائيل ليست سوى واحدة من عشرات الدول التي قدمت المساعدة لتركيا. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفعل في الصباح إلى أن 45 دولة عرضت مساعدة بلاده في جهود البحث والإنقاذ.من جانبها، نقلت القناة "14" عن المتحدث باسم مهمة الإنقاذ "أغصان الزيتون" قوله: "وصلنا نحن أكثر من مائة شخص هنا، في مطار أضنة، هؤلاء هم أشخاص ينتمون إلى الجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية وفي هذا الوقت نحن في طريقنا إلى منطقة الكارثة".وتابع: "العديد من المنازل في المنطقة هي مبان شاهقة، لذلك أفترض أنه لا يوجد أحد حتى الآن يستطيع معرفة أبعاد الكارثة بدقة. كما نرى - تستمر الأرقام في الارتفاع فقط، لكن فرقنا ستفعل ذلك. نصل إلى المنطقة قريبا وأفترض أنه بقدر جهودنا ستتقدم عملية الإنقاذ - هكذا سنعرف مدى الكارثة التي حلت بالأتراك".وأمس الاثنين، ضرب زلزال شديد بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر تركيا وسوريا، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​وقالت إدارة الكوارث التركية في بيان، فجر اليوم الثلاثاء، "إن عدد قتلى الزلازل في جنوب البلاد ارتفع إلى 2921 وأصيب 15834"، وفقا لوكالة الأناضول.وأعلنت وزارة الصحة في سوريا، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المنطقة فجر أمس إلى 711 قتيلا و1431 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

https://sputnikarabic.ae/20230207/الجيش-الروسي-يساعد-في-القضاء-على-تداعيات-الزلزال-في-سوريا-فيديو-1073200509.html

https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-زلزال-تركيا-إلى-2921-والإصابات-إلى-15834-1073198881.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, الأخبار