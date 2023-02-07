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https://sputnikarabic.ae/20230207/هزة-أرضية-بقوة-44-درجات-على-مقياس-ريختر-تضرب-إسرائيل-والأراضي-الفلسطينية-1073245245.html
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تضرب إسرائيل والأراضي الفلسطينية
هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تضرب إسرائيل والأراضي الفلسطينية
ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل. 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T23:37+0000
2023-02-07T23:37+0000
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القدس - سبوتنيك. وعُلم أن مركز الهزة وقع في المنطقة بين طوباس شرقا وطولكرم غربا، شمالي الضفة الغربية، وشعر به سكان وسط البلاد.وقال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن "قوة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، وأوضح أنها وقعت في الساعة 11:14 قبل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء".فيما أفاد مدير مركز الزلازل التابع لجامعة "النجاح" في نابلس، بأن "مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس، في صدع (الفارعة-الكرمل) وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلومترات.وشعر سكان مناطق نابلس وطولكرم ورام الله والقدس وتل أبيب وكفار سابا ورحوفوت وبيتاح تيكفا، بالهزة الأرضية.ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.
https://sputnikarabic.ae/20230207/ارتفاع-حصيلة-قتلى-الزلزال-في-تركيا-إلى-5894-قتيلا-وأكثر-من-34-ألف-مصاب--1073245084.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر تضرب إسرائيل والأراضي الفلسطينية

23:37 GMT 07.02.2023
© AP Photo / Andi Huseinتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Andi Husein
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، منطقة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وفقا للمركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
القدس - سبوتنيك. وعُلم أن مركز الهزة وقع في المنطقة بين طوباس شرقا وطولكرم غربا، شمالي الضفة الغربية، وشعر به سكان وسط البلاد.
اندلع حريق كبير في جزء من أحد الموانئ في المدينة التي ضربها الزلزال لليوم الثاني على التوالي، في إسكندرونة ، جنوب تركيا، 7 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 5894 قتيلا وأكثر من 34 ألف مصاب
23:10 GMT
وقال قسم الزلازل التابع للمعهد الجيولوجي الإسرائيلي، إن "قوة الهزة بلغت 3.5 درجات على مقياس ريختر، وأوضح أنها وقعت في الساعة 11:14 قبل منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء".
فيما أفاد مدير مركز الزلازل التابع لجامعة "النجاح" في نابلس، بأن "مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كيلومترا شمال مدينة نابلس، في صدع (الفارعة-الكرمل) وبقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كيلومترات.
وشعر سكان مناطق نابلس وطولكرم ورام الله والقدس وتل أبيب وكفار سابا ورحوفوت وبيتاح تيكفا، بالهزة الأرضية.
ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار مادية، بحسب التقارير الأولية.
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