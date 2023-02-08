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https://sputnikarabic.ae/20230208/الأمم-المتحدة-نحوا-السياسة-جانبا-وسهلوا-دخول-المساعدات-إلى-سوريا-1073281421.html
الأمم المتحدة: نحوا السياسة جانبا وسهلوا دخول المساعدات إلى سوريا
الأمم المتحدة: نحوا السياسة جانبا وسهلوا دخول المساعدات إلى سوريا
طالب مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، محذرا من أن مخزون الإغاثة سينفد... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T16:40+0000
2023-02-08T16:41+0000
أخبار سوريا اليوم
زلزال
وكالات إغاثة
منظمة الأمم المتحدة
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جاء هذا في تصريحات أدلى بها المصطفى بنلمليح منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس".وأضاف: "لا يمكننا الانتظار والتفاوض. بحلول الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون الأمر قد انتهى. انتهى".يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي.وأعقب ذلك بساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما أسفر عن سقوط ألوف القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.وسارعت العديد من دول العالم إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وخاصة الدول العربية وروسيا، التي أرسلت وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال الإنقاذ في سوريا وقامت برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230208/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يستعرض-جهود-إحياء-العملية-السياسية-في-البلاد-مع-سفير-الإمارات-1073280504.html
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أخبار سوريا اليوم, زلزال, وكالات إغاثة, منظمة الأمم المتحدة
أخبار سوريا اليوم, زلزال, وكالات إغاثة, منظمة الأمم المتحدة

الأمم المتحدة: نحوا السياسة جانبا وسهلوا دخول المساعدات إلى سوريا

16:40 GMT 08.02.2023 (تم التحديث: 16:41 GMT 08.02.2023)
© Sputnik . Monzer Saidفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Monzer Said
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طالب مسؤول كبير في الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة من الزلزال في شمال غربي سوريا، محذرا من أن مخزون الإغاثة سينفد قريبا.
جاء هذا في تصريحات أدلى بها المصطفى بنلمليح منسق الأمم المتحدة المقيم في سوريا خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس".
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
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وقال المسؤول الأممي مخاطبا الحكومة السورية: "نحوا السياسة جانبا ودعونا نمارس عملنا الإنساني".
وأضاف: "لا يمكننا الانتظار والتفاوض. بحلول الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون الأمر قد انتهى. انتهى".
يذكر أن زلزالا بلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، يوم الاثنين الماضي.
وأعقب ذلك بساعات زلزال آخر بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، وهو ما أسفر عن سقوط ألوف القتلى والجرحى وخسائر فادحة بالممتلكات في البلدين.
وسارعت العديد من دول العالم إلى تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا وتركيا وخاصة الدول العربية وروسيا، التي أرسلت وحدات عسكرية للمشاركة في أعمال الإنقاذ في سوريا وقامت برفع الأنقاض والبحث عن ناجين وانتشال ضحايا الزلزال، الذي تعرضت له البلاد.
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