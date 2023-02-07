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https://sputnikarabic.ae/20230207/وصول-طائرة-جزائرية-على-متنها-100-منقذ-إلى-سوريا--1073203173.html
وصول طائرة جزائرية على متنها 100 منقذ إلى سوريا
وصول طائرة جزائرية على متنها 100 منقذ إلى سوريا
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة جزائرية على متنها أكثر من 100 فرد تابعين للحماية المدنية الجزائرية للمساعدة في عمليات البحث... 07.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-07T08:13+0000
2023-02-07T08:49+0000
العالم العربي
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وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "طائرة جزائرية وصلت إلى مطار حلب الدولي وعلى متنها فريق مكون من 110 أشخاص من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ".وأبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا للتصدي لآثار الزلزال الذي ضرب المنطقة، فجر أمس الاثنين، حيث وصلت طائرة مساعدات إيرانية، مساء أمس، وطائرتا مساعدات عراقية إلى مطار دمشق الدولي ومن المتوقع وصول طائرتي مساعدات روسية إلى مطار اللاذقية.تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه، يوم أمس، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين. وأكد استعداده التام لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدّة وآثار هذه المأساة الأليمة.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.
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العالم العربي
العالم العربي

وصول طائرة جزائرية على متنها 100 منقذ إلى سوريا

08:13 GMT 07.02.2023 (تم التحديث: 08:49 GMT 07.02.2023)
© AFP 2023طائرة جزائرية
طائرة جزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
© AFP 2023
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة جزائرية على متنها أكثر من 100 فرد تابعين للحماية المدنية الجزائرية للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في سوريا.
وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "طائرة جزائرية وصلت إلى مطار حلب الدولي وعلى متنها فريق مكون من 110 أشخاص من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ".
إيل-76إم دي-90أ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
طائرة "إيل-76" روسية تحمل طاقم إنقاذ تصل إلى سوريا
08:06 GMT
وأبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا للتصدي لآثار الزلزال الذي ضرب المنطقة، فجر أمس الاثنين، حيث وصلت طائرة مساعدات إيرانية، مساء أمس، وطائرتا مساعدات عراقية إلى مطار دمشق الدولي ومن المتوقع وصول طائرتي مساعدات روسية إلى مطار اللاذقية.
تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه، يوم أمس، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين. وأكد استعداده التام لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدّة وآثار هذه المأساة الأليمة.
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2023
أم سورية تلد طفلها بين أنقاض منزلها الذي دمره الزلزال
07:08 GMT
في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.
وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.
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