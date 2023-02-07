https://sputnikarabic.ae/20230207/وصول-طائرة-جزائرية-على-متنها-100-منقذ-إلى-سوريا--1073203173.html

وصول طائرة جزائرية على متنها 100 منقذ إلى سوريا

وصول طائرة جزائرية على متنها 100 منقذ إلى سوريا

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الثلاثاء، بوصول طائرة جزائرية على متنها أكثر من 100 فرد تابعين للحماية المدنية الجزائرية للمساعدة في عمليات البحث... 07.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-07T08:13+0000

2023-02-07T08:13+0000

2023-02-07T08:49+0000

العالم العربي

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وذكرت الوكالة الرسمية للأنباء "سانا" أن "طائرة جزائرية وصلت إلى مطار حلب الدولي وعلى متنها فريق مكون من 110 أشخاص من الحماية المدنية للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ".وأبدت العديد من الدول استعدادها لتقديم المساعدات إلى سوريا للتصدي لآثار الزلزال الذي ضرب المنطقة، فجر أمس الاثنين، حيث وصلت طائرة مساعدات إيرانية، مساء أمس، وطائرتا مساعدات عراقية إلى مطار دمشق الدولي ومن المتوقع وصول طائرتي مساعدات روسية إلى مطار اللاذقية.تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتعازيه، يوم أمس، إلى الرئيس السوري بشار الأسد، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الاثنين. وأكد استعداده التام لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدّة وآثار هذه المأساة الأليمة.في صباح يوم 6 فبراير/شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة جنوب شرق تركيا، وهو الأقوى منذ عام 1939، وفقًا للرئيس رجب طيب أردوغان. كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في عدة مناطق سورية، كما شعر السكان في العاصمة اللبنانية بيروت بهزات أرضية.وبلغ عدد الضحايا في سوريا، في الوقت الحالي، أكثر من 800 شخص، وأصيب أكثر من 1440 آخرون.

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