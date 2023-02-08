عربي
القوات الروسية تقصف مقر اللواء 79 الأوكراني "المجوقل"
https://sputnikarabic.ae/20230208/الصين-تقدم-44-مليون-دولار-لسوريا-على-شكل-مساعدات-إنسانية-1073266410.html
الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية
الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الصين سترسل 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T12:47+0000
2023-02-08T12:47+0000
الصين
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073264630_0:92:1773:1089_1920x0_80_0_0_291397df9a47011c5d7fa7898ce1a21d.jpg
وقالت: "قررت الصين تزويد الجانب السوري بمساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) من أجل التعبير عن تعازي الصين حكومة وشعبا ودعمها لسوريا حكومة وشعبا".وأوضحت ماو نينغ أنه سيتم تحويل مليوني دولار من القيمة نقدا، أما الباقي سيقدم على شكل مواد ضرورية للاستجابة الطارئة.وتتواصل جهود فرق الإنقاذ السورية بدعم من جميع القطاعات الحكومية على رأسها الجيش السوري، وبمؤازرة فرق الإنقاذ الروسية والعربية والأجنبية في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع بالتوازي مع عمليات البحث التي تقودها الفرق المنتشرة في المحافظات السورية المتضررة، حيث تؤكد منشورات الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض إلى وقتنا الحالي.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-1262-قتيلا-و2285-جريحا-1073255258.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/تركيا-تتلقى-عروض-مساعدة-من-76-دولة-و14-منظمة-دولية-1073244123.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073264630_98:0:1673:1181_1920x0_80_0_0_6878227c1217f508fccf3eb3d378a855.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم, العالم العربي
الصين, العالم, العالم العربي

الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية

12:47 GMT 08.02.2023
© Sputnik . Ali Hashemفريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا
فريق الإنقاذ الروسي في مدينة جبلة، محافظة اللاذقية، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
© Sputnik . Ali Hashem
تابعنا عبرTelegram
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الصين سترسل 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى سوريا للتعامل مع آثار الزلزال المدمر.
وقالت: "قررت الصين تزويد الجانب السوري بمساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) من أجل التعبير عن تعازي الصين حكومة وشعبا ودعمها لسوريا حكومة وشعبا".
وأوضحت ماو نينغ أنه سيتم تحويل مليوني دولار من القيمة نقدا، أما الباقي سيقدم على شكل مواد ضرورية للاستجابة الطارئة.
إزالة الأنقاض والبحث عن ضحايا الزلزال في حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
تغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو
12:33 GMT
وتتواصل جهود فرق الإنقاذ السورية بدعم من جميع القطاعات الحكومية على رأسها الجيش السوري، وبمؤازرة فرق الإنقاذ الروسية والعربية والأجنبية في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.
وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع بالتوازي مع عمليات البحث التي تقودها الفرق المنتشرة في المحافظات السورية المتضررة، حيث تؤكد منشورات الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض إلى وقتنا الحالي.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2023
تركيا تتلقى عروض مساعدة من 76 دولة و14 منظمة دولية
05:14 GMT
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية لآخر مستجدات زلزال سوريا... مأساة كبيرة وتعاطف عالمي... صور وفيديو 12:33 GMTБоевой танк Leopard 2 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала