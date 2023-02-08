https://sputnikarabic.ae/20230208/الصين-تقدم-44-مليون-دولار-لسوريا-على-شكل-مساعدات-إنسانية-1073266410.html
الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية
الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الصين سترسل 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى... 08.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-08T12:47+0000
2023-02-08T12:47+0000
2023-02-08T12:47+0000
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وقالت: "قررت الصين تزويد الجانب السوري بمساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) من أجل التعبير عن تعازي الصين حكومة وشعبا ودعمها لسوريا حكومة وشعبا".وأوضحت ماو نينغ أنه سيتم تحويل مليوني دولار من القيمة نقدا، أما الباقي سيقدم على شكل مواد ضرورية للاستجابة الطارئة.وتتواصل جهود فرق الإنقاذ السورية بدعم من جميع القطاعات الحكومية على رأسها الجيش السوري، وبمؤازرة فرق الإنقاذ الروسية والعربية والأجنبية في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع بالتوازي مع عمليات البحث التي تقودها الفرق المنتشرة في المحافظات السورية المتضررة، حيث تؤكد منشورات الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض إلى وقتنا الحالي.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230208/ارتفاع-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-1262-قتيلا-و2285-جريحا-1073255258.html
https://sputnikarabic.ae/20230208/تركيا-تتلقى-عروض-مساعدة-من-76-دولة-و14-منظمة-دولية-1073244123.html
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الصين, العالم, العالم العربي
الصين, العالم, العالم العربي
الصين تقدم 4.4 مليون دولار لسوريا على شكل مساعدات إنسانية
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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية، اليوم الأربعاء، أن الصين سترسل 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) كمساعدات إنسانية إلى سوريا للتعامل مع آثار الزلزال المدمر.
وقالت: "قررت الصين تزويد الجانب السوري بمساعدات إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون يوان (نحو 4.4 مليون دولار) من أجل التعبير عن تعازي الصين حكومة وشعبا ودعمها لسوريا حكومة وشعبا".
وأوضحت ماو نينغ أنه سيتم تحويل مليوني دولار من القيمة نقدا، أما الباقي سيقدم على شكل مواد ضرورية للاستجابة الطارئة.
وتتواصل جهود فرق الإنقاذ السورية بدعم من جميع القطاعات الحكومية على رأسها الجيش السوري، وبمؤازرة فرق الإنقاذ الروسية والعربية والأجنبية في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض على خلفية الزلزال الذي ضرب البلاد.
وتستمر حصيلة الضحايا بالارتفاع بالتوازي مع عمليات البحث التي تقودها الفرق المنتشرة في المحافظات السورية المتضررة، حيث تؤكد منشورات الكثير من المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى وجود عدد كبير من الضحايا العالقين تحت الأنقاض إلى وقتنا الحالي.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.