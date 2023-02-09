https://sputnikarabic.ae/20230209/ارتفاع-عدد-قتلى-الزلزال-في-تركيا-إلى-17674-1073336081.html

ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 17674

ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 17674

أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية في الساعات الأولى من صباح يوم... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-09T23:22+0000

2023-02-09T23:22+0000

2023-02-09T23:22+0000

أخبار تركيا اليوم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال أقطاي خلال كلمة له: "عدد ضحايا الزلزال ارتفع الآن ليصل إلى 17674 قتيلاً، بينما وصل عدد المصابين إلى 72879 وعدد الأشخاص الذين تم انتشالهم من تحت الأنقاض إلى 121 شخصًا. لقد اكتملت أعمال البحث والإنقاذ فى مدينتي كلس وشانلي أورفا، وإلى حد كبير اكتملت في ديار بكر وأضنة وعثمانية".وأشار نائب الرئيس التركي إلى أن أكثر من 29 ألف موظف إنقاذ يعملون على الأرض في الأماكن المنكوبة.ومنذ قليل، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مبلغ 85 مليون دولار كمساعدات إنسانية عاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا وتركيا، فيما أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى تركيا لمساعدتها في تجاوز آثار الزلزال.وقال البنك الدولي إنه سيتم "تقديم مساعدة فورية بقيمة 780 مليون دولار.. ويجري أيضًا إعداد مليار دولار إضافي لدعم المتضررين".وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي، فيما وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.وأسفر الزلزال المدمر، الذي كان مركزه مدينة كهرمان مرعش التركية، عن مصرع نحو 18 ألف شخص وإصابة نحو 70 ألفا آخرين في تركيا وسوريا.ولا تكفّ حصيلة الضحايا عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير من الأشخاص تحت أنقاض المباني التي انهارت، فيما قدّرت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يصل زهاء 23 مليون شخص.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض، في المناطق التي ضربها الزلزال.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

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أخبار تركيا اليوم