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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230209/شولتس-سنواصل-دعمنا-العسكري-لأوكرانيا-طالما-تطلب-الأمر-ذلك-1073290489.html
شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك
شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، في باريس، إن ألمانيا ستواصل دعمها العسكري... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T00:30+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال شولتس في بيان مشترك بث على حساب قصر الاليزيه الرسمي على تويتر: "نحن ندعم أوكرانيا، وقدمنا ​​لها الدعم المالي والإنساني والعسكري.. وسنواصل القيام بذلك طالما تطلب الأمر ذلك".لافتا إلى أنه تم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي ومؤخرا دبابات.وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانياستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230128/ألمانيا-100-مليار-يورو-لا-تكفي-لتحديث-الجيش-وتعويض-الأسلحة-التي-نرسلها-إلى-أوكرانيا-1072811935.html
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أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك

00:30 GMT 09.02.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALLالمستشار الألماني، أولاف شولتس
المستشار الألماني، أولاف شولتس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
© AFP 2023 / BEN STANSALL
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، في باريس، إن ألمانيا ستواصل دعمها العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك.
وقال شولتس في بيان مشترك بث على حساب قصر الاليزيه الرسمي على تويتر: "نحن ندعم أوكرانيا، وقدمنا ​​لها الدعم المالي والإنساني والعسكري.. وسنواصل القيام بذلك طالما تطلب الأمر ذلك".
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لافتا إلى أنه تم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي ومؤخرا دبابات.
وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.
وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانياستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
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