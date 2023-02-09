https://sputnikarabic.ae/20230209/شولتس-سنواصل-دعمنا-العسكري-لأوكرانيا-طالما-تطلب-الأمر-ذلك-1073290489.html

شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك

شولتس: سنواصل دعمنا العسكري لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفلاديمير زيلينسكي، الأربعاء، في باريس، إن ألمانيا ستواصل دعمها العسكري... 09.02.2023, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال شولتس في بيان مشترك بث على حساب قصر الاليزيه الرسمي على تويتر: "نحن ندعم أوكرانيا، وقدمنا ​​لها الدعم المالي والإنساني والعسكري.. وسنواصل القيام بذلك طالما تطلب الأمر ذلك".لافتا إلى أنه تم تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا شملت مدفعية ثقيلة وأنظمة دفاع جوي ومؤخرا دبابات.وفي وقت سابق من أيلول/ سبتمبر الجاري، قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، إن كييف تتوقع من الولايات المتحدة وألمانيا بتزويدها بدبابات أبرامز وليوبارد 2 الجديدة.وسبق أن أرسلت موسكو مذكرة إلى جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قد أشار إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانياستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20230128/ألمانيا-100-مليار-يورو-لا-تكفي-لتحديث-الجيش-وتعويض-الأسلحة-التي-نرسلها-إلى-أوكرانيا-1072811935.html

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