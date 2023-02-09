https://sputnikarabic.ae/20230209/وزير-خارجية-إيران-لم-يعتقل-طالب-من-الجامعة-ولا-أي-مراسل-أو-صحفي-خلال-الاضطرابات-الأخيرة-1073313254.html
وزير خارجية إيران: لم يعتقل طالب من الجامعة ولا أي مراسل أو صحفي خلال الاضطرابات الأخيرة
وزير خارجية إيران: لم يعتقل طالب من الجامعة ولا أي مراسل أو صحفي خلال الاضطرابات الأخيرة
أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن وسائل الإعلام الغربية أثارت الكثير من الضجيج حول تعامل السلطات مع الاضطرابات الأخيرة في البلاد مؤكدا أن... 09.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-09T13:33+0000
2023-02-09T13:33+0000
2023-02-09T13:33+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" تصريحات لوزير الخارجية، أدلى بها إلى إذاعة أمريكية، أشار فيها إلى أنه "لم يسبق خلال الاضطرابات الأخيرة، اعتقال أي من الطلاب لا في الجامعات ولا في أفنيتها، بل جرى ذلك خلال أعمال الشغب التي خرجت إلى الشوارع".وأضاف، ردا على سؤال حول أعداد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة: "في بادئ الأمر، يتعين التنويه بأن استخدام مصطلح "عشرات الألاف" حول المعتقلين، ليس دقيقا، أيّا كانت مصادر هذه الإحصائية بما فيها الهيات المعنية بحقوق الإنسان، إنها مبالغ فيها".وردا على سؤال بشأن اعتقال مراسلين وصحفيين أثناء تغطية الأحداث الأخيرة قال عبد اللهيان: "نحن لا نستطيع البتّ في موضوع اعتقال المراسلين داخل البلاد؛ وذلك لسهولة تغيير هوية الموقوفين".وشدد عبد اللهيان على أنه "لم يتم اعتقال أي مراسل أو صحفي خلال الاضطرابات الأخيرة".
https://sputnikarabic.ae/20230112/إيران-تستدعي-سفير-السويد-للاحتجاج-على-استمرار-تدخل-المسؤولين-الأوروبيين-في-شؤونها-الداخلية-1072195001.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاحتجاجات الإيرانية, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاحتجاجات الإيرانية, الأخبار
وزير خارجية إيران: لم يعتقل طالب من الجامعة ولا أي مراسل أو صحفي خلال الاضطرابات الأخيرة
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أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن وسائل الإعلام الغربية أثارت الكثير من الضجيج حول تعامل السلطات مع الاضطرابات الأخيرة في البلاد مؤكدا أن ما تناولته كان مجرد "مزاعم خاطئة".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
تصريحات لوزير الخارجية، أدلى بها إلى إذاعة أمريكية، أشار فيها إلى أنه "لم يسبق خلال الاضطرابات الأخيرة، اعتقال أي من الطلاب لا في الجامعات ولا في أفنيتها، بل جرى ذلك خلال أعمال الشغب التي خرجت إلى الشوارع".
وأضاف، ردا على سؤال حول أعداد المعتقلين في الاحتجاجات الأخيرة
: "في بادئ الأمر، يتعين التنويه بأن استخدام مصطلح "عشرات الألاف" حول المعتقلين، ليس دقيقا، أيّا كانت مصادر هذه الإحصائية بما فيها الهيات المعنية بحقوق الإنسان، إنها مبالغ فيها".
وردا على سؤال بشأن اعتقال مراسلين وصحفيين أثناء تغطية الأحداث الأخيرة
قال عبد اللهيان: "نحن لا نستطيع البتّ في موضوع اعتقال المراسلين داخل البلاد؛ وذلك لسهولة تغيير هوية الموقوفين".
وتابع: "وعليه لا يمكن إطلاق صفة "المدافع عن حقوق الإنسان" على أحد المعتقلين واعتباره "مراسلا" في الوقت ذاته".
وشدد عبد اللهيان على أنه "لم يتم اعتقال أي مراسل أو صحفي خلال الاضطرابات الأخيرة".