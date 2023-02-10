https://sputnikarabic.ae/20230210/الأسد-وعقيلته-يتفقدان-ضحايا-الزلزال-في-حلب-شمالي-سوريا-صور--1073340832.html
الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، صباح اليوم الجمعة، ضحايا الزلزال في مستشفى حلب الجامعي. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T08:59+0000
2023-02-10T08:59+0000
2023-02-10T08:59+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
زلزال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103411/80/1034118036_0:123:1968:1230_1920x0_80_0_0_2cb759abdefa194bbf3935667e440f7f.jpg
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103411/80/1034118036_164:0:1968:1353_1920x0_80_0_0_5c004d6e895908e04f5459c92ee10d32.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
تابعنا عبر
يتبع
تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، صباح اليوم الجمعة، ضحايا الزلزال في مستشفى حلب الجامعي.
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.