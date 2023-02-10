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الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
https://sputnikarabic.ae/20230210/الأسد-وعقيلته-يتفقدان-ضحايا-الزلزال-في-حلب-شمالي-سوريا-صور--1073340832.html
الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور
تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، صباح اليوم الجمعة، ضحايا الزلزال في مستشفى حلب الجامعي. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T08:59+0000
2023-02-10T08:59+0000
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ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, زلزال

الأسد وعقيلته يتفقدان ضحايا الزلزال في حلب شمالي سوريا... صور

08:59 GMT 10.02.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin / الانتقال إلى بنك الصورعقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد و عائلات الضباط الروس الذين لقوا حتفهم في سوريا يزورون ضريح " الجندي المجهول"
عقيلة الرئيس السوري أسماء الأسد و عائلات الضباط الروس الذين لقوا حتفهم في سوريا يزورون ضريح الجندي المجهول - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
© Sputnik . Mikhail Alaeddin
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تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، وعقيلته أسماء الأسد، صباح اليوم الجمعة، ضحايا الزلزال في مستشفى حلب الجامعي.
ونشرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، صورا تظهر الأسد وعقيلته خلال تفقدهما حالة الناجين داخل المستشفى.
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