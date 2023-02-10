https://sputnikarabic.ae/20230210/البيت-الأبيض-بايدن-سيزور-بولندا-خلال-الشهر-الجاري-1073367045.html
البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري
البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا، خلال الشهر الجاري. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T20:19+0000
2023-02-10T20:19+0000
2023-02-10T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، إن "بايدن سيسافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري".وتابعت أن بايدن سيلقى خلال زيارته تصريحات، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف جان بيير أنه من المقرر أن يجتمع بايدن خلال زيارته مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، لمناقشة التعاون الثنائي، وكيفية حشد أمريكا المجتمع الدولي لدعم الشعب الأوكراني.وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض ليس لديه أي معلومات بشأن توقفات إضافية للإعلان عنها، فيما يتعلق برحلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القادمة إلى بولندا، وذلك في رده على احتمالية أن يجري زيارة إلى أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال للصحفيين، أمس الخميس، أن "هناك احتمال أن يذهب إلى بولندا"، فيما التزم الصمت بشأن احتمالية زيارته لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلان-بايدن-سيطلب-من-الكونغرس-أكبر-ميزانية-دفاع-في-التاريخ-1073363740.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا، خلال الشهر الجاري.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، إن "بايدن سيسافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري".
وتابعت أن بايدن
سيلقى خلال زيارته تصريحات، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأضاف جان بيير أنه من المقرر أن يجتمع بايدن خلال زيارته مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، لمناقشة التعاون الثنائي، وكيفية حشد أمريكا المجتمع الدولي لدعم الشعب الأوكراني.
وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض ليس لديه أي معلومات بشأن توقفات إضافية للإعلان عنها، فيما يتعلق برحلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القادمة إلى بولندا، وذلك في رده على احتمالية أن يجري زيارة إلى أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال للصحفيين، أمس الخميس، أن "هناك احتمال أن يذهب إلى بولندا"، فيما التزم الصمت
بشأن احتمالية زيارته لأوكرانيا.