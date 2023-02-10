عربي
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/البيت-الأبيض-بايدن-سيزور-بولندا-خلال-الشهر-الجاري-1073367045.html
البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري
البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا، خلال الشهر الجاري.‏ 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T20:19+0000
2023-02-10T20:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072537810_0:107:2801:1682_1920x0_80_0_0_0b0fc2aafe8a1ac4f5364756fdc7b4d8.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، إن "بايدن سيسافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري".وتابعت أن بايدن سيلقى خلال زيارته تصريحات، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأضاف جان بيير أنه من المقرر أن يجتمع بايدن خلال زيارته مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، لمناقشة التعاون الثنائي، وكيفية حشد أمريكا المجتمع الدولي لدعم الشعب الأوكراني.وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض ليس لديه أي معلومات بشأن توقفات إضافية للإعلان عنها، فيما يتعلق برحلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القادمة إلى بولندا، وذلك في رده على احتمالية أن يجري زيارة إلى أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال للصحفيين، أمس الخميس، أن "هناك احتمال أن يذهب إلى بولندا"، فيما التزم الصمت بشأن احتمالية زيارته لأوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230210/إعلان-بايدن-سيطلب-من-الكونغرس-أكبر-ميزانية-دفاع-في-التاريخ-1073363740.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072537810_0:0:2485:1864_1920x0_80_0_0_72bb90453e1880196d19247045e77b67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا

البيت الأبيض: بايدن سيزور بولندا خلال الشهر الجاري

20:19 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
تابعنا عبرTelegram
أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور بولندا، خلال الشهر الجاري.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، بواشنطن، إن "بايدن سيسافر إلى بولندا في الفترة من 20 إلى 22 فبراير/ شباط الجاري".
وتابعت أن بايدن سيلقى خلال زيارته تصريحات، قبل الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأضاف جان بيير أنه من المقرر أن يجتمع بايدن خلال زيارته مع الرئيس البولندي، أندريه دودا، لمناقشة التعاون الثنائي، وكيفية حشد أمريكا المجتمع الدولي لدعم الشعب الأوكراني.
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
إعلان: بايدن سيطلب من الكونغرس أكبر ميزانية دفاع في التاريخ
18:25 GMT
وفي سياق متصل، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض ليس لديه أي معلومات بشأن توقفات إضافية للإعلان عنها، فيما يتعلق برحلة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القادمة إلى بولندا، وذلك في رده على احتمالية أن يجري زيارة إلى أوكرانيا.
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال للصحفيين، أمس الخميس، أن "هناك احتمال أن يذهب إلى بولندا"، فيما التزم الصمت بشأن احتمالية زيارته لأوكرانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:32 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала