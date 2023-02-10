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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230210/الرئيس-البرازيلي-يدعو-إلى-الحد-الأدنى-من-الشروط-لروسيا-لإنهاء-الصراع-الأوكراني-1073367902.html
الرئيس البرازيلي يدعو إلى "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء الصراع الأوكراني
الرئيس البرازيلي يدعو إلى "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء الصراع الأوكراني
دعا الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مع توفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا للقيام بذلك. 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T21:29+0000
2023-02-10T21:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وقال دا سيلفا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "روسيا ليست دولة صغيرة... نحن بحاجة لخلق رواية تمنح الروس الحد الأدنى من الشروط لإنهاء الحرب... دعونا ننهي الحرب ثم نناقش ما نريد على طاولة المفاوضات".وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنه يريد مناقشة هدنة ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضا مع أمريكا والصين والهند وإندونيسيا ودول أخرى، "حيث لا يمكن للعالم أن يتطور إلا بشرط السلام"، وفق قوله.ويتواجد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حاليا لمقابلة نظيره الأمريكي، جو بايدن، لأول مرة، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي، على منافسه الرئيس السابق، جايير بولسونارو.وفي 24 فبراير/ شباط 2022، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
https://sputnikarabic.ae/20230130/لولا-دا-سيلفا-يكرر-رفضه-إرسال-ذخائر-إلى-أوكرانيا-ويقول-إن-البرازيل-بلد-سلام-1072897520.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الرئيس البرازيلي يدعو إلى "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا لإنهاء الصراع الأوكراني

21:29 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / SERGIO LIMAالرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا
© AFP 2023 / SERGIO LIMA
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دعا الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، مع توفير "الحد الأدنى من الشروط" لروسيا للقيام بذلك.
موسكو - سبوتنيك. وقال دا سيلفا في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "روسيا ليست دولة صغيرة... نحن بحاجة لخلق رواية تمنح الروس الحد الأدنى من الشروط لإنهاء الحرب... دعونا ننهي الحرب ثم نناقش ما نريد على طاولة المفاوضات".
وأشار الرئيس البرازيلي إلى أنه يريد مناقشة هدنة ليس فقط مع روسيا، ولكن أيضا مع أمريكا والصين والهند وإندونيسيا ودول أخرى، "حيث لا يمكن للعالم أن يتطور إلا بشرط السلام"، وفق قوله.
الرئيس البرازيل السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لولا دا سيلفا يكرر رفضه إرسال ذخائر إلى أوكرانيا ويقول إن البرازيل بلد سلام
30 يناير, 22:54 GMT
ويتواجد الرئيس البرازيلي، لولا دا سيلفا، في العاصمة الأمريكية واشنطن، حاليا لمقابلة نظيره الأمريكي، جو بايدن، لأول مرة، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية العام الماضي، على منافسه الرئيس السابق، جايير بولسونارو.
وفي 24 فبراير/ شباط 2022، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.
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