https://sputnikarabic.ae/20230210/السلطات-إصابة-شخص-خلال-قصف-للقوات-الأوكرانية-على-ميليتوبول-1073368415.html
السلطات: إصابة شخص خلال قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
السلطات: إصابة شخص خلال قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن شخصا واحدا على الأقل أصيب نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة... 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T22:43+0000
2023-02-10T22:43+0000
2023-02-10T22:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
أخبار أوكرانيا
قصف
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قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية.وأشار روغوف إلى أن شظايا أحد الصواريخ سقطت على منزلين خاصين قرب محطة السكك الحديدية. ما تسبب في إصابة شخص كما يجري التحقق من هذه البيانات.وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول باستخدام قاذفة الصواريخ الأمريكية "هيمارس".وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
https://sputnikarabic.ae/20230208/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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سبوتنيك عربي
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, قصف
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, قصف
السلطات: إصابة شخص خلال قصف للقوات الأوكرانية على ميليتوبول
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قال عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن شخصا واحدا على الأقل أصيب نتيجة قصف القوات الأوكرانية لمدينة ميليتوبول.
قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول في وقت متأخر من ليلة الجمعة، حيث تصدت وسائط الدفاع الجوي للأهداف الأوكرانية
.
وأشار روغوف إلى أن شظايا أحد الصواريخ سقطت على منزلين خاصين قرب محطة السكك الحديدية. ما تسبب في إصابة شخص كما يجري التحقق من هذه البيانات.
وأضاف أنه وفقا للبيانات الأولية، قصفت القوات الأوكرانية ميليتوبول باستخدام قاذفة الصواريخ الأمريكية "هيمارس".
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.