https://sputnikarabic.ae/20230210/عبد-اللهيان-إيران-لا-تسعى-لامتلاك-القنبلة-الذریة-1073368151.html

عبد اللهيان: إيران لا تسعى لامتلاك القنبلة الذریة

عبد اللهيان: إيران لا تسعى لامتلاك القنبلة الذریة

أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن طهران لا ترغب في الحصول القنبلة ‏الذرية.‏ 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T21:47+0000

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وقال في تصريحات لشبكة "إن بي آر" الأمريكية: "نحن لا نرغب في الحصول على القنبلة الذرية استنادا إلى معتقداتنا وقيمنا، وبالتأكيد، نحن لا نبحث عن أسلحة نووية، ولكن لدينا قدرات عالية في مجال الطاقة النووية السلمية، وقمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا النووية السلمیة، ردا على تصرفات أمريكا الخاطئة وفي إطار المعاملة بالمثل"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا".وفيما يتعلق بالمفاوضات مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي الإيراني، شدد عبد اللهيان أنه "إذا اتخذ الأطراف الأخری خطوات، في إطار منطق حقوق الشعب الإيراني، فسنتخذ إجراءات مهمة للوصول إلى الخطوة النهائية، کما قد فعلنا ذلك في الأشهر الماضية".وأضاف: "بالطبع، أعلن الجانب الأمريكي مرارا وتكرارا أن خطة العمل الشاملة المشتركة مهمة بالنسبة لنا، ونريد العودة إلى الاتفاق، وأعتقد أن الأمريكيين لا يمكنهم حسم أمرهم".وأردف: "لا أعرف ما الذي يجري في البيت الأبيض، لكن ما يحدث هو أننا ما زلنا لا نرى القوة لاتخاذ القرار بالعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة في أمريكا".وأكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في تصريحاته لشبكة "إن بي آر" الأمريكية، أنه "لا يزال هناك متسع من الوقت للعودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، لكن الفرصة لن تبقى إلى الأبد".وأفاد أن "اتفاقا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لا يزال متاحا، وأن جميع الموقعين على الصفقة لديهم الوقت للعودة إلى الاتفاقية ، لكن الفرصة لن تكون في مكانها إلى ما لا نهاية، لأن الجانب الإيراني لم ير أي ربح من خطة العمل الشاملة المشتركة، وبالتالي فإن النافذة لن تبقى مفتوحة إلى الأبد".وتعثرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقع بين إيران من جهة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة؛ تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.وانسحبت الولايات المتحدة في أيار/ مايو 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران ؛ وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

https://sputnikarabic.ae/20230209/إيران-إصرار-أمريكا-على-اللجوء-إلى-العقوبات-الأحادية-يظهر-خبثها-إزاء-الاتفاق-النووي-1073334443.html

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