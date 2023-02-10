https://sputnikarabic.ae/20230210/قائد-كبير-في-الحرس-الثوري-لن-نتوقف-حتى-تدمير-إسرائيل-1073359670.html

قائد كبير في الحرس الثوري: لن نتوقف حتى تدمير إسرائيل

قائد كبير في الحرس الثوري: لن نتوقف حتى تدمير إسرائيل

أكد قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران منفتحة على ‏المفاوضات مع العالم كله إلا النظام الصهيوني، ولن نتوقف حتى تدمير إسرائيل".‏ 10.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-10T15:34+0000

2023-02-10T15:34+0000

2023-02-10T15:34+0000

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ووجه ضابط العمليات في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوهرشان رسالة إلى ما وصفهم بـ"أعداء إيران"، هي: "ألم تتعلمون درسا خلال الـ40 عاما الماضية، لا تنخدعوا بالنظام الصهيوني الزائف، الذي نظم العديد من الانقلابات خلال السنوات الماضية، لكن إيران تصدت له"، وفقا لتصريحاته لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وهاجم نيلفوهرشان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاستقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في باريس، الأسبوع الماضي، وإشارته إلى أنه "تحدث مع نتنياهو عن مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني"، الذي أكد العضو في الحرس الثوري الإيراني أنه مخصص للأغراض السلمية".وأشار إلى أن "ماكرون بهذه الإجراءات الأخيرة أصبح مزحة في إيران".وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها النووي الإيراني.ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ذلك اليوم، "بالاندفاع المتهور" للبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي بيان صدر بعد اجتماع عشاء بين ماكرون ونتنياهو في قصر الإليزيه، حذر ماكرون من أن استمرار طهران في المشروع النووي "سيكون له حتما عواقب".

https://sputnikarabic.ae/20230209/المتحدث-باسم-الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-تلقت-الرد-الموجع-المناسب-على-هجماتها-الفاشلة-في-إيران-1073301313.html

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