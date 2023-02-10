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https://sputnikarabic.ae/20230210/قائد-كبير-في-الحرس-الثوري-لن-نتوقف-حتى-تدمير-إسرائيل-1073359670.html
قائد كبير في الحرس الثوري: لن نتوقف حتى تدمير إسرائيل
قائد كبير في الحرس الثوري: لن نتوقف حتى تدمير إسرائيل
أكد قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران منفتحة على ‏المفاوضات مع العالم كله إلا النظام الصهيوني، ولن نتوقف حتى تدمير إسرائيل".‏ 10.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-10T15:34+0000
2023-02-10T15:34+0000
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ووجه ضابط العمليات في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوهرشان رسالة إلى ما وصفهم بـ"أعداء إيران"، هي: "ألم تتعلمون درسا خلال الـ40 عاما الماضية، لا تنخدعوا بالنظام الصهيوني الزائف، الذي نظم العديد من الانقلابات خلال السنوات الماضية، لكن إيران تصدت له"، وفقا لتصريحاته لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وهاجم نيلفوهرشان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاستقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في باريس، الأسبوع الماضي، وإشارته إلى أنه "تحدث مع نتنياهو عن مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني"، الذي أكد العضو في الحرس الثوري الإيراني أنه مخصص للأغراض السلمية".وأشار إلى أن "ماكرون بهذه الإجراءات الأخيرة أصبح مزحة في إيران".وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها النووي الإيراني.ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ذلك اليوم، "بالاندفاع المتهور" للبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي بيان صدر بعد اجتماع عشاء بين ماكرون ونتنياهو في قصر الإليزيه، حذر ماكرون من أن استمرار طهران في المشروع النووي "سيكون له حتما عواقب".
https://sputnikarabic.ae/20230209/المتحدث-باسم-الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-تلقت-الرد-الموجع-المناسب-على-هجماتها-الفاشلة-في-إيران-1073301313.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, إسرائيل

قائد كبير في الحرس الثوري: لن نتوقف حتى تدمير إسرائيل

15:34 GMT 10.02.2023
© AFP 2023 / -جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2023
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية
© AFP 2023 / -
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أكد قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، أن "طهران منفتحة على ‏المفاوضات مع العالم كله إلا النظام الصهيوني، ولن نتوقف حتى تدمير إسرائيل".‏
ووجه ضابط العمليات في الحرس الثوري الإيراني، عباس نيلفوهرشان رسالة إلى ما وصفهم بـ"أعداء إيران"، هي: "ألم تتعلمون درسا خلال الـ40 عاما الماضية، لا تنخدعوا بالنظام الصهيوني الزائف، الذي نظم العديد من الانقلابات خلال السنوات الماضية، لكن إيران تصدت له"، وفقا لتصريحاته لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وهاجم نيلفوهرشان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاستقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في باريس، الأسبوع الماضي، وإشارته إلى أنه "تحدث مع نتنياهو عن مخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني"، الذي أكد العضو في الحرس الثوري الإيراني أنه مخصص للأغراض السلمية".
وأشار إلى أن "ماكرون بهذه الإجراءات الأخيرة أصبح مزحة في إيران".
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2023
المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تلقت الرد الموجع المناسب على هجماتها الفاشلة في إيران
أمس, 08:58 GMT
وتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس الماضي، إلى فرنسا لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، على رأسها النووي الإيراني.
ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ذلك اليوم، "بالاندفاع المتهور" للبرنامج النووي الإيراني بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي بيان صدر بعد اجتماع عشاء بين ماكرون ونتنياهو في قصر الإليزيه، حذر ماكرون من أن استمرار طهران في المشروع النووي "سيكون له حتما عواقب".
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