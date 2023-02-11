https://sputnikarabic.ae/20230211/الإمارات-والعراق-يتفقان-على-زيادة-التبادل-التجاري-والسوداني-يوجه-دعوة-رسمية-لبن-زايد-لزيارة-بغداد-1073397949.html
الإمارات والعراق يتفقان على زيادة التبادل التجاري والسوداني يوجه دعوة رسمية لبن زايد لزيارة بغداد
الإمارات والعراق يتفقان على زيادة التبادل التجاري والسوداني يوجه دعوة رسمية لبن زايد لزيارة بغداد
أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الاتفاق على رفع مستويات التبادل التجاري مع الإمارات. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T20:44+0000
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وأجرى السوداني زيارة رسمية إلى الإمارات بدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي.ووجه السوداني دعوة إلى الرئيس الإماراتي للقيام بزيارة رسمية إلى العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار بيان مشترك إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية.ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة، ودعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة.ونقل البيان أن رئيس الوزراء العراقي شكر حكومة الإمارات على تبنيها مبادرة "إحياء روح الموصل" بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء (جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة).
https://sputnikarabic.ae/20221211/تقارير-دولية-تتوقع-تصدر-العراق-والإمارات-وقطر-للمنطقة-في-النمو-الاقتصادي-العام-المقبل-1071073452.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الإمارات والعراق يتفقان على زيادة التبادل التجاري والسوداني يوجه دعوة رسمية لبن زايد لزيارة بغداد
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أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني الاتفاق على رفع مستويات التبادل التجاري مع الإمارات.
وأجرى السوداني زيارة رسمية إلى الإمارات بدعوة من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، وبحث الجانبان خلال الزيارة سبل تعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي.
ووجه السوداني دعوة إلى الرئيس الإماراتي للقيام بزيارة رسمية إلى العراق، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"
.
وأشار بيان مشترك إلى أن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وأكدا أهمية العمل المشترك لتطوير مختلف جوانب العلاقات الثنائية.
11 ديسمبر 2022, 06:46 GMT
ولفت البيان إلى أنه تم الاتفاق على تطوير الإطار الناظم للتجارة الثنائية بين البلدين، والارتقاء به إلى مستوى الشراكة الشاملة
، ودعم الاستثمارات الإماراتية القائمة والمستقبلية في العراق وفتح الآفاق أمام الشراكات الجديدة.
ونقل البيان أن رئيس الوزراء العراقي شكر حكومة الإمارات
على تبنيها مبادرة "إحياء روح الموصل" بالشراكة مع منظمة اليونسكو لإعادة بناء (جامع النوري وكنيستي الطاهرة والساعة).