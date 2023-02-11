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https://sputnikarabic.ae/20230211/العراق-يعلن-وفاة-7-عراقيين-في-تركيا-وفقدان-8-آخرين-في-زلزال-تركيا-1073398426.html
العراق يعلن وفاة 7 عراقيين وفقدان 8 آخرين في زلزال تركيا
العراق يعلن وفاة 7 عراقيين وفقدان 8 آخرين في زلزال تركيا
صرح القائم بالأعمال العراقي في أنقرة خليل إبراهيم، اليوم السبت، وفاة 7 عراقيين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-11T21:01+0000
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وأوضح إبراهيم في تصريح لفضائية العراقية الإخبارية أن "سبعة عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا وهناك 8 آخرون لا نعرف مصيرهم".أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي.جاء هذا في بيان صادر عن السفارة العراقية في أنقرة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقالت السفارة العراقية إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.وأشار إلى أن السفارة سوف تهيئ لهم رحلة لنقلهم جوا إلى العراق.وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230211/العراق-يجلي-51-مواطنا-من-تركيا-في-أعقاب-الزلزال--1073397823.html
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أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, زلزال, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي, زلزال, الأخبار

العراق يعلن وفاة 7 عراقيين وفقدان 8 آخرين في زلزال تركيا

21:01 GMT 11.02.2023 (تم التحديث: 21:02 GMT 11.02.2023)
© AP Photo / Emrah Gurelتبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص في مبنى مدمر ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، الأربعاء 8 فبراير 2023.
تبحث فرق الإنقاذ عن أشخاص في مبنى مدمر ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، الأربعاء 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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صرح القائم بالأعمال العراقي في أنقرة خليل إبراهيم، اليوم السبت، وفاة 7 عراقيين إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الإثنين الماضي.
وأوضح إبراهيم في تصريح لفضائية العراقية الإخبارية أن "سبعة عراقيين تأكدت وفاتهم في الزلزال بتركيا وهناك 8 آخرون لا نعرف مصيرهم".
أعلنت السلطات العراقية أنها أجلت 51 مواطنا عراقيا من تركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الإثنين الماضي.
جاء هذا في بيان صادر عن السفارة العراقية في أنقرة، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
مطار بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
العراق يجلي 51 مواطنا من تركيا في أعقاب الزلزال
20:52 GMT
وقالت السفارة العراقية إنها سيرت رحلة برية من مدينة أضنة إلى مركز الإيواء في أنقرة، وعلى متنها 51 مواطنا نزحوا من المناطق المنكوبة في تركيا.
وذكر الوفد المبعوث من قبل السفارة إلى مدينة أضنة حيث يتجمع العراقيون الذين ضرب الزلزال المناطق التي يقيمون فيها أن السفارة العراقية تعتزم إصدار جوازات مرور لهم.
وأشار إلى أن السفارة سوف تهيئ لهم رحلة لنقلهم جوا إلى العراق.
وضرب زلزال بقوة 7.8 درجة، يوم الإثنين الماضي، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعه عدة هزات ارتدادية قوية.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
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